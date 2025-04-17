華裔演員參演「黑豹」導演新作 分享甘苦談

片中飾演雜貨店華裔夫婦的演員李麗君（右一）和姚（右二）分享參演心得。（記者劉子為/攝影）

電影「黑豹」導演庫格勒（Ryan Coogler）的最新影片「罪人」（Sinners）4月18日在美國上映，這是一部以1930年代美國南部為時代背景的超自然恐怖電影，由影星喬丹 （Michael B. Jordan）主演，喬丹在片中一人飾兩角，扮演雙胞胎兄弟，回到故鄉卻面臨更大邪惡挑戰，該影片的主演陣容還包括兩位亞裔演員 。

世報記者4月7日受邀參加「罪人」在洛杉磯的特別放映，觀影後感想是：這部作品是一部不同尋常的恐怖片，融合幽默、心酸與溫情等複雜情感，讓每一幀都扣人心弦，同時該片的影像語言亦極具水準，讓人彷彿身臨其境。在映後交流環節中，片中飾演雜貨店華裔 夫婦的演員李麗君和姚（Yao，音譯）分享他們的參演心得。

李麗君出生上海，後隨父母移民，曾參演過「巴比倫」、「性/生活」等知名作品。李麗君在片中飾演Grace，她與丈夫Bo Chow（由姚飾演）共同經營當地雜貨店，服務整個社區。李麗君回憶參演過程，表示在開始試鏡時對該角色了解甚少，只知道這是庫格勒的作品，吸引她的是角色需要有濃重南方口音。李麗君坦言，這是她自大學時期以來第一次嘗試南方口音，讓她既興奮又緊張。為做好準備，她利用休息時間觀看大量視頻資料，學習故事發生地密西西比三角洲華裔社區的文化和方言，力求完美詮釋角色。

李麗君分享了一部由導演Dolly Li製作的紀錄片，該片介紹1930年代密西西比三角洲華裔社區的歷史。她表示，當時該地區的華裔社區約有750人，他們生活在與黑人和白人社區相對隔離的環境中。李麗君表示，當時的華裔群體生活方式和服裝等都極度西化，只有他們的外貌仍保有華裔特徵。

Bo Chow的演員姚表示，儘管他從事演員已經多年，在好萊塢還算新人，當他得知能與庫格勒和喬丹等人合作，他感到非常榮幸和激動。姚也透露，儘管一直以來都在演技上努力，但這樣的經歷對他來說仍是全新挑戰。他表示，角色Bo的性格活潑而充滿樂趣，對未知的情境抱開放態度，這讓他在表演時收穫許多快樂。