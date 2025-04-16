私密景點／庇斯摩海灘 「今日美國」譽為最佳海岸小鎮

庇斯摩海灘被評為美國第一海岸小鎮。（取自Google Maps）

聖荷西信使報（Mercury News）報導，庇斯摩海灘（Pismo Beach）位於加州 標誌性的一號公路（Highway 1）旁，是濱海度假的絕佳目的地。驅車駛入市中心，首先映入眼簾的是街道上的霓虹燈，接著是衝浪者手持衝浪板穿過馬路時燦爛的笑容，最後是伸向太平洋的庇斯摩海灘標誌性碼頭。金色的沙灘橫跨兩個方向，南面是連綿起伏的沙丘，北面是通往綠色山丘的壯觀懸崖。同時入選的還有鄰近的「丹麥城」索夫鎮（Solvang）。

令人驚嘆的美景與友好的當地居民和繁華的市中心相得益彰，使其成為「今日美國」（American Today）2025 年度美國最佳海岸小鎮的不二之選。悠閒的精神加上無盡的冒險和休閒活動，使這裡成為一個永恆的旅遊勝地。

在中部海岸這裡，生活節奏自然放慢。你可以日出時在沙灘上漫步，午後在碼頭邊喝上一杯當地烘焙的咖啡，或在海濱長廊漫步，在精品店、衝浪店和餐館駐足，那裡的菜單上經常會有當天捕獲的魚。

庇斯摩海灘擁有無與倫比的戶外探險和海岸野生動物；在庇斯摩保護區的懸崖峭壁上，徒步旅行者和騎自行車者可以將太平洋和遠處連綿起伏的山脈盡收眼底；保護區內的觀光 小徑為遊客展現了小鎮未經開發的野性一面。

沙質海灘和岩石海灣到處都是可供探索的奇觀；皮划艇愛好者在貝殼海灘（Shell Beach）懸崖上的洞穴中徜徉，而追求刺激的遊客則駕駛全地形摩托車ATV在Oceano的沙丘網絡中穿梭。

海濱度假村和提供全方位服務的水療中心可讓遊客在度假過程中進一步放鬆身心。在海濱陽台或水上溫水泳池中，您可以欣賞海浪拍打海岸的壯觀景象。

在內陸，著名的Edna Valley葡萄酒產區有各種備受讚譽的精品酒莊等待您去探索。您可以花一天的時間探索不同的葡萄園，在市中心輕鬆品嘗葡萄酒。

每年五月下旬，庇斯摩海灘都會舉辦一年一度的老爺車展（Classic Car Show），吸引世界各地的遊客前來懷舊。老爺車在街道上鱗次櫛比，充滿激情和活力的遊客們整年都在等待這一盛會。遊客們看到了小鎮對傳統和社區熱愛的縮影，並有機會重溫加州海岸的黃金時代。

即使不在活動季節，庇斯摩也散發著加州的經典魅力，開闊的海灘、新鮮的海鮮，野生動物、戶外探險和簡單舒適的海濱風情交織在一起，為您帶來耳目一新的度假體驗。抓緊時機趕快行動起來！

位於聖塔芭芭拉（Santa Barbara）縣中心、俗稱丹麥村的索夫（Solvang）鎮，曾被新聞周刊（Newsweek）評選為全美第二佳聖誕小鎮（Christmas town），也是加州聖誕小鎮首選。

索夫鎮位於聖塔伊內斯谷（Santa Ynez Valley）葡萄酒產地，靠近246號公路。新聞周刊將這個丹麥村之地的聖誕節 描述為「獨特節日慶祝方式」。從11月底至1月初，索夫鎮全力迎接冬季假期慶祝活動，每年舉行的Julefest（發音為yool-fest）慶典更是盛況空前。