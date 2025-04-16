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今夏北加供水穩定 南加乾旱嚴峻

舊金山訊
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北加州的水資源狀況相對穩定，南加的情況尤其嚴峻。（取自國家乾旱檢測網）
北加州的水資源狀況相對穩定，南加的情況尤其嚴峻。（取自國家乾旱檢測網）

加州在經歷了一個不同尋常的濕潤冬季後，即將迅速進入一個漫長的乾旱季。據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）發布的數據，加州與內華達州大片地區，特別是兩州東南角，今夏將面臨極端乾旱的挑戰。

這份報告指出，自去年10月1日開始，加州與內華達州進入乾旱狀態的土地面積增加了25%。更令人擔憂的是，乾旱區域的情況進一步惡化，從「異常乾燥」進一步墜入「極端乾旱」等級。整體而言，兩州合計已有約44%的土地處於某種程度的乾旱或乾燥狀態。

南加的情況尤其嚴峻，該地區本已面臨水資源短缺問題。儘管聖地牙哥多年來執行的乾旱預備措施，提供了穩定的水資源儲備，但這些備援資源仍需高昂代價維持。同時，加州各地對科羅拉多河水分配的爭議仍在持續，這使得洛杉磯的水源分配陷入長期不確定狀態。

據NOAA旗下的國家整合乾旱資訊系統（NIDIS）4月4日發布的報告，南加州的潮濕季實際上已宣告結束，其冬季的降水量「不到歷年平均的一半」。同時，氣溫則創下新高，處於1951年至2023年間前10%的高位區間。換言之，加州人口最稠密地區正以更快的速度變得又熱又乾。

報告同時預測，由於預期中的極端高溫與野火，空氣品質也將惡化，空氣中塵埃與煙霧的濃度將增加。高溫期預計將自6月至9月之間。

美國農業部已將南加州與南內華達州的大部分地區（以及整個亞利桑納州）列為嚴重乾旱災區，使得當地農民可申請緊急財務援助。包括克恩縣、洛杉磯縣、河濱縣與聖伯納汀諾縣在內的多個縣，被列為主要自然災害區，這些地區已連續至少八周處於嚴重乾旱狀態。

北加州的水資源狀況相對穩定，部分歸功於內華達山脈正常的積雪量。加州主要水庫目前「遠高於平均水位」，加州北端的研究人員最近更在鄰近俄勒岡州的地區，發現了一個蘊含達21兆加侖水量的巨大含水層，引發外界關注與信心。

距離洛杉磯野火災難僅數月之隔，不少專家已警告，今年夏季可能是炎熱、乾燥且充滿危機的一季。

加州 南加 洛杉磯

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