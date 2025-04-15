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新書「鬥爭」：賀錦麗敗選 認為拜登應負責

編譯林思牧╱綜合報導
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艾倫和帕內斯在記錄去年非傳統總統競選活動的新書「鬥爭：競逐白宮最瘋狂戰鬥的內幕」。(amazon.com)
艾倫和帕內斯在記錄去年非傳統總統競選活動的新書「鬥爭：競逐白宮最瘋狂戰鬥的內幕」。(amazon.com)

一本新出版的書稱賀錦麗認為拜登應對她的敗選負責，並透露她可能在2026年參選加州州長。

沙加緬度蜂報報導，去年12月在夏威夷度過六天假期並返回華盛頓擔任副總統的最後一個月時，賀錦麗對自己在 2024 年總統大選中的失敗得出了一個違反直覺的結論：她只是需要更多時間。

艾倫 (Jonathan Allen) 和帕內斯 (Amie Parnes) 在記錄去年非傳統總統競選活動的新書「鬥爭：競逐白宮最瘋狂戰鬥的內幕」（Fight: Inside the Wildest Battle for the White House）中寫道：「她告訴朋友們，如果選舉在日曆上推遲一點，或者她早點參加，她就可能獲勝。」換句話說，拜登應該受到指責，要是他沒參選就好了。

雖然前總統拜登的不受歡迎無疑對賀錦麗在縮短為 107 天的候選資格造成了壓力，但「如果有更多時間，民主黨候選人的表現會更好」的想法，甚至連賀錦麗的一些盟友都覺得荒謬。

賀錦麗在8月民主黨全國代表大會後獲得了最佳民調成績，由於拜登後期退出競選而激發出新的活力，賀錦麗在一些民調中領先川普。但艾倫和帕內斯又寫道，更直接的分析是，更多的時間實際上是對賀錦麗更不利。

賀錦麗的一位朋友告訴作者：「這簡直是（髒話）瘋了。如果選舉日是10月1日，我們或許真的成功了。其實，時間越短越好，而不是越長越好。」

書中又說，賀錦麗正在考慮競選州長接替紐森，而她的總統競選主席狄龍（Jen O'Malley Dillon）告訴她，她可以等一整年再決定是否參加 2026 年的競選。如果 60 歲的賀錦麗競選州長，她將成為最受歡迎的候選人。副州長康伊蓮(Eleni Kounalakis)、前國會女議員波特 (Katie Porter)、前衛生與公眾服務部部長貝西拉 (Xavier Becerra) 和前洛杉磯市長維拉萊構沙 (Antonio Villaragiosa) 均已宣布參選。

但如果賀錦麗選擇參加州長競選，就意味著她很可能失去參加 2028 年總統競選的資格，那將是一場沒有現任總統的空缺席位競選。考慮到 2024 年失利給她帶來的創傷，選擇再角逐總統會是更加艱難的前景。

賀錦麗 拜登 加州

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