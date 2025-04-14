博士生控告ICE 掀集體訴訟浪潮

陳威宇指出，若透過集體訴訟，法院將有機會全面審視該政策的合法性。（圖╱陳威宇提供）

在近期聯邦政府突然撤銷一些學生的居留身分後，不少學生選擇尋求法律幫助。中國留學生、就讀於達特茅斯學院（Dartmouth College）的博士生劉曉天（Xiaotian Liu，音譯），他未曾違法、亦無交通紀錄，卻也遭撤銷學生簽證 ，導致其失去研究助理職位。律師表示，若受影響學生以集體訴訟方式提告，法院將有機會全面審查該政策的合法性。

劉曉天於7日向新罕布什爾州聯邦地方法院提出訴訟，控告國土安全部違反「行政程序法」（Administrative Procedure Act）與美國憲法第五修正案中「正當法律程序」條款，並請求法院核發臨時禁制令 （Temporary Restraining Order，TRO）。法院於9日緊急召開聽證會，法官認為劉曉天提出的行政濫權指控具勝訴可能，且因身分終止導致失學、失業與潛在遣返 ，屬無法以金錢彌補之損害，因此准予核發臨時禁制令，命令政府暫時恢復其F-1身分。

除劉曉天個案外，多名律師與法律組織正籌備集體訴訟，計畫針對因學生終止導致無法畢業、失去工作授權、或遭遣返的國際學生提出訴訟。參與律師指出，只要能證明政府行為造成「無法回復的實質傷害」，即可作為集體訴訟代表人。同時，多所大學也因學生人數減少與學費損失，正考慮是否加入訴訟。

移民律師陳威宇指出，若由個別學生提起訴訟，ICE可透過迅速恢復該名學生的身分以終結案件，從而規避對整體政策的制度性審查。然而，若透過集體訴訟，法院將有機會全面審視該政策的合法性，並做出具有廣泛適用性的整體裁決，對政府構成更大壓力。

目前受影響學生以中國大陸與印度籍為主，亦有少數台灣學生。陳威宇表示，自3月底以來，他平均每周接獲五至六名學生來電諮詢，其中多數學生案件已結案、罰款已繳，卻仍遭系統認定違法。他研判，美國移民暨海關執法局（ICE）可能直接將國際學生資料庫「原始紀錄」輸入執法單位的系統進行比對，經AI判定即終止帳號，沒有考慮到個案發生的背景情況及最終處理結果。

陳威宇表示，此舉等同將所有曾有過法庭紀錄的學生「一律掃地出門」，即便是等待出庭的交通違規或受小額罰款的學生，也被迫離境重新辦理簽證，形同強迫學生接受全面重審學生簽證的申請。他批評這種「無差別式的自動處理模式」，既無比例原則，更違反基本程序正義。

陳威宇呼籲，政策未明前，國際學生務必維持合法全職就讀身分，避免曠課、非法工作或任何違規行為；使用社群媒體也應謹慎，避免涉及可能被政府誤解的言論。一旦接到居留身分異常通知，務必立即聯繫學校或專業律師，爭取應對時間與法律空間。