我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

登機證與報到手續走入歷史？數位旅行證最快3年內上路

美國真實身分新制5月上路 不合規旅客恐遭拒登機

繼優勝美地後 太浩國家森林巖壁再出現倒掛國旗

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
太浩湖地區唐納峰（Donner Summit）出現倒掛國旗，象徵苦難。民眾猜測，這可能是一群攀岩者所為。圖為一名攀岩者在風雪中攀登唐納峰的景象。（美聯社）
太浩湖地區唐納峰（Donner Summit）出現倒掛國旗，象徵苦難。民眾猜測，這可能是一群攀岩者所為。圖為一名攀岩者在風雪中攀登唐納峰的景象。（美聯社）

優勝美地國家公園之後，太浩國家森林的巖壁上也出現一幅倒掛的美國國旗。對許多愛好大自然的居民和遊客而言，他們很同情掛這兩面巨幅國旗的人。

舊金山紀事報報導，10日上午幾名當地人士向官方報告，在太浩湖地區唐納峰（Donner Summit）的這面倒掛國旗，他們猜測可能是一群攀岩者將這面旗幟掛在朝東的花崗巖壁上。此處海拔近 7000 呎，高聳於太浩國家森林周圍的景觀之上。

在80 號州際公路的駕駛者看不到這面國旗，但從唐納隘口路 (Donner Pass Road) 可以很清楚看到，這條路是當地自行車騎士、滑雪者、徒步健行者和登山者的熱門風景路線。

上下倒掛的旗幟象徵苦難，唐納峰的景象讓人想起六周前在優勝美地國家公園出現的重大奇觀。當時正值聯邦政府大規模裁員，影響到公共土地工作人員，一群沮喪的現任和前任優勝美地國家公園工作人員，在酋長巖（El Capitan）的花崗岩巨石上倒掛了一面巨幅國旗。

優勝美地的國旗掛上後不久，工作人員發表聲明解釋稱，他們的行動是為了「引起人們對美國公共土地受到攻擊的關注」。居住在雷諾的著名登山電影製片人波爾曼（Eric Perlman） 在10日早上看到了這面旗幟，他說：「我認為這是完全合適的，因為美國正處於嚴重困境，需要所有方面的協助。」

波爾曼表示，他不知道究竟是誰掛的，但考慮到旗幟位於一處熱門傳統攀岩峭壁的頂部，而且進入這種技術區域需要專業知識，可以肯定地說，這是攀岩高手幹的。此外，登山者特別關注自然世界和公共土地面臨的威脅，這些威脅包括剝削性資源開採以及導致國家公園和森林數月動盪的人員削減。

波爾曼說：「攀岩者體認到了損害和危險，並想要抗議並表達他們的感受。」過去幾周越來越多的當地居民，每周六下午聚集在市中心，抗議川普政府的裁員政策，鎮議會上個月通過了兩項決議，嚴厲譴責川普政府削減聯邦國家森林支出的行為

優勝美地 川普 舊金山

上一則

亞太社區60萬獎學金開放申請 4月21日截止 總額歷年最多

下一則

華男施捨遊民 反遭推倒搶劫

延伸閱讀

Google傳裁員數百人 Pixel手機、Android部門遭殃

Google傳裁員數百人 Pixel手機、Android部門遭殃
109分局警民會 今年犯罪率降18% 但盜竊案遽增

109分局警民會 今年犯罪率降18% 但盜竊案遽增
「404/ART」探索藝術與科技創新展覽

「404/ART」探索藝術與科技創新展覽
華裔失智症家庭照顧者 仍在招募中

華裔失智症家庭照顧者 仍在招募中
不用周旋保險公司 健康互助平台受歡迎

不用周旋保險公司 健康互助平台受歡迎
討厭保險公司的消費者改加入會員制平台彼此分擔醫療費

討厭保險公司的消費者改加入會員制平台彼此分擔醫療費

熱門新聞

Elpais媒體報導，專家建議綠卡持有者返美時，不要簽署I-407表格。(記者邵敏／攝影)

華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失

2025-04-07 14:59
有新移民華人中學生在學校被霸凌，媽媽靈機一動，聘請華人司機Cosplay黑幫老大，連續接孩子上下學一周，成功嚇阻同學。圖為示意圖。(unsplash/Rolando Garrido圖片）

兒遇霸凌 華人媽日薪500聘人扮黑幫接送上學 結果...

2025-04-08 20:37
Trader Joe's門店外大排長龍。（受訪者提供）

Trader Joe's大熱購物袋回歸 南加天沒亮就排長龍

2025-04-08 15:57
華人顧客被服務生追至門口強行討要更多小費。此為示意圖。（Unsplash.com）

華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」

2025-04-04 13:56
聖蓋博華人居民Polly王日前在天普某華人超市結帳時，為一名陌生女子支付兩瓶UCC綠茶飲料。（讀者提供）

超市遇要求「代付」兩瓶飲料費 華女照做：讓人開心

2025-04-11 02:16
房客驅逐後，檢視屋況，發現牆面經多處塗鴉塗抹，重整成本由屋主全數負擔。（圖／黃夙君提供）

職業租霸遊走法律邊緣行騙 屋主訴諸法律驅逐

2025-04-07 02:20

超人氣

更多 >
中國再反制美國 對美增加關稅由84%提高至125%

中國再反制美國 對美增加關稅由84%提高至125%
結婚2年婚變頻傳… 「賭王千金」何超蓮罕談懷孕生子計畫

結婚2年婚變頻傳… 「賭王千金」何超蓮罕談懷孕生子計畫
6000名無證移民被社會安全局列「已歿」社安號碼失效

6000名無證移民被社會安全局列「已歿」社安號碼失效
全球最富裕城市放榜 美國進榜最多 紐約雄踞榜首

全球最富裕城市放榜 美國進榜最多 紐約雄踞榜首
整理庭院不想用化學藥劑 「廚房3小物」自製除草劑神效立現

整理庭院不想用化學藥劑 「廚房3小物」自製除草劑神效立現