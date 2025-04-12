繼優勝美地後 太浩國家森林巖壁再出現倒掛國旗

太浩湖地區唐納峰（Donner Summit）出現倒掛國旗，象徵苦難。民眾猜測，這可能是一群攀岩者所為。圖為一名攀岩者在風雪中攀登唐納峰的景象。（美聯社）

繼優勝美地 國家公園之後，太浩國家森林的巖壁上也出現一幅倒掛的美國國旗。對許多愛好大自然的居民和遊客而言，他們很同情掛這兩面巨幅國旗的人。

舊金山 紀事報報導，10日上午幾名當地人士向官方報告，在太浩湖地區唐納峰（Donner Summit）的這面倒掛國旗，他們猜測可能是一群攀岩者將這面旗幟掛在朝東的花崗巖壁上。此處海拔近 7000 呎，高聳於太浩國家森林周圍的景觀之上。

在80 號州際公路的駕駛者看不到這面國旗，但從唐納隘口路 (Donner Pass Road) 可以很清楚看到，這條路是當地自行車騎士、滑雪者、徒步健行者和登山者的熱門風景路線。

上下倒掛的旗幟象徵苦難，唐納峰的景象讓人想起六周前在優勝美地國家公園出現的重大奇觀。當時正值聯邦政府大規模裁員，影響到公共土地工作人員，一群沮喪的現任和前任優勝美地國家公園工作人員，在酋長巖（El Capitan）的花崗岩巨石上倒掛了一面巨幅國旗。

優勝美地的國旗掛上後不久，工作人員發表聲明解釋稱，他們的行動是為了「引起人們對美國公共土地受到攻擊的關注」。居住在雷諾的著名登山電影製片人波爾曼（Eric Perlman） 在10日早上看到了這面旗幟，他說：「我認為這是完全合適的，因為美國正處於嚴重困境，需要所有方面的協助。」

波爾曼表示，他不知道究竟是誰掛的，但考慮到旗幟位於一處熱門傳統攀岩峭壁的頂部，而且進入這種技術區域需要專業知識，可以肯定地說，這是攀岩高手幹的。此外，登山者特別關注自然世界和公共土地面臨的威脅，這些威脅包括剝削性資源開採以及導致國家公園和森林數月動盪的人員削減。

波爾曼說：「攀岩者體認到了損害和危險，並想要抗議並表達他們的感受。」過去幾周越來越多的當地居民，每周六下午聚集在市中心，抗議川普 政府的裁員政策，鎮議會上個月通過了兩項決議，嚴厲譴責川普政府削減聯邦國家森林支出的行為