最後生命當志工 癌末患者要踏遍全美50州
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洛杉磯ABC 7電視台報導，當魯奇（Doug Ruch）被告知僅剩12至18個月壽命時，他並未選擇留在家中，而是踏上一個更有意義的人生旅程，僅可能幫助更多人。這位55歲癌症患者正周遊全美，希望在有限的時間內踏遍50州，參與當地志工服務。
僅在過去兩周內，魯奇已在八個州，替當地需要幫助的人提供餐點，包括舊金山（San Francisco）的「張開手計畫」（Project Open Hand）等組織。「我對自己說，我有兩個選擇：在家等死，或出去活出精彩。」他告訴ABC電視台，「所以我決定走出去，這就是我策劃走遍50州的原因。」
魯奇的故事激勵其他人採取行動。在了解他的經歷後，有四個人加入他在「張開手計畫」的志工行列。他表示，他的最終目標是激勵更多人，無論身處何種境遇，都能回饋社區。目前他在俄勒岡州（Oregon），持續增加志工行程。他表示，儘管疾病給他帶來身體上的限制，但每當參加志工時，都能感受一股能量與使命感。想支持他的使命，可上DyingToServe.com。
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