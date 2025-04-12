最後生命當志工 癌末患者要踏遍全美50州

癌症患者魯奇希望用有限生命，在全美50州擔任志工服務。（ABC 7）

洛杉磯 ABC 7電視台報導，當魯奇（Doug Ruch）被告知僅剩12至18個月壽命時，他並未選擇留在家中，而是踏上一個更有意義的人生旅程，僅可能幫助更多人。這位55歲癌症 患者正周遊全美，希望在有限的時間內踏遍50州，參與當地志工服務。

僅在過去兩周內，魯奇已在八個州，替當地需要幫助的人提供餐點，包括舊金山 （San Francisco）的「張開手計畫」（Project Open Hand）等組織。「我對自己說，我有兩個選擇：在家等死，或出去活出精彩。」他告訴ABC電視台，「所以我決定走出去，這就是我策劃走遍50州的原因。」