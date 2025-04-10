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川普關稅政策反覆無常 全球經濟面臨2大威脅 企業也陷兩難

川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

年費僅401元 不論移民身分 加州低成本車險怎麼申請？

記者劉子為／洛杉磯報導
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加州低成本車險旨在為所有符合資格的居民提供經濟實惠的車險，讓他們能夠合法駕駛車輛。（截圖自mylowcostauto）
加州低成本車險旨在為所有符合資格的居民提供經濟實惠的車險，讓他們能夠合法駕駛車輛。（截圖自mylowcostauto）

伴隨加州車險不斷上漲，不少民眾希望能尋求更經濟選擇。對收入較低民眾而言，加州低成本車險（CLCA）值得考慮，每年保費可低至401元。

加州低成本車險於1999年由加州立法機構設立，為符合收入條件且具良好駕駛紀錄的居民提供可負擔的車險，幫助他們遵守加州強制的汽車保險法律。該計畫由加州保險廳（California Department of Insurance）提供，加州汽車指派風險計劃（California Automobile Assigned Risk Plan，CAARP）負責管理。該計畫為所有符合資格的加州居民提供平價車險，不論其移民身分。

根據該車險官網估算，居住在洛杉磯縣，駕齡超三年，年齡在24歲以上的車主，每年只需交401美元的保費。不過其理賠額度，為加州法律規定的最低值。例如事故中的人身傷害，最高賠付額度為每人1萬美元，每起事故最高不超過2萬美元。財產損失的理賠額度，則為3000美元。

若想申請該計畫，申請人必須滿足以下條件：年齡至少為16歲，車輛必須為私人四輪車，申請人需擁有加州住址，並在該地停放及使用車輛。申請人需持有效的加州駕照，或計劃申請加州駕照（AB 60執照亦可接受）。同時，申請人所擁有的車輛價值，不得超過2萬5000美元，且每個人名下的車輛登記數量不得超過兩輛。學生若是獨立報稅，或是與父母同住並且被列為撫養人（dependent），也可申請，並須提供稅單副本。

申請人需有良好駕駛紀錄，包括在過去三年內，申請人不能因為過失，造成他人受傷或死亡的車禍，且在其駕駛紀錄中，不能有超過一個記分點。此外，申請人的家庭收入必須符合標準，根據家庭大小設有收入上限，具體家庭收入上限如下：一人為3萬9125美元、兩人為5萬2875美元、三人為6萬6625美元、四人為8萬375美元，之後每增加一名家庭成員，收入上限增加1萬3750美元。

加州低成本車險適用私人用途的車輛，例如前往工作、辦理事務、日常購物、帶孩子、度假等。商業用途的車輛則不符合資格，具體來說，包括運輸貨物、送貨、貨運、計程車和共享汽車等商業性用途車輛均不被接受。

如需更多詳情，可查看官網https://www.mylowcostauto.com

加州 車險 保費

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