火災風險升高 州農保險盼調漲17%保費 達成協議

州農保險希望調漲17%保費。（NBC）

ABC 10電視台報導，州農保險 （State Farm General）在1月洛杉磯發生毀滅性火災後計畫調高保費 。該公司並與加州 保險廳（California Department of Insurance）達成協議，將原本22%漲幅降至17%，且表示這對保戶不會構成風險。在8日長達數小時的聽證會中，他們請求法官建議加州保險廳長（California Department of Insurance Commissioner）批准調漲保費請求。

該公司高管威靈頓（Kathryn Wellington）表示，「沒有任何保險公司能在每年賠付的理賠金超過所收保費的情況下能持續經營。」她說，臨時費率對保戶並無風險，因若最終批准的費率低於臨時費率，保戶有權獲得差額退款並附帶利息。州農保險表示，若保險廳長批准此次保費調漲，他們預計增加4億美元收入。保險廳的麥肯尼迪（Nikki McKennedy）也認為，「臨時費率調漲，加上母公司提供的4億美元盈餘貸款，將立即改善州農保險財務狀況。」

與此同時，倡導保戶利益的消費者監督組織（Consumer Watchdog）表示，雖然了解加州保險市場困境，但他們認為州農保險未能充分證明其調漲的合理性。該組織的普萊徹（William Pletcher）表示，「我們敦促法院不要讓這次聽證會成為對錯誤商業決策的救助，退款不能保護保單持有人」他說，退款無法替代合法性。

保險專家表示，雖然調漲對房主造成影響，但有鑒於市場現狀，這種情況無可避免。保險專家蘇斯曼（Karl Susman）說，「這可能會從保戶們口袋中多拿出400美元或600美元，但這總比沒有保單好。這是數學問題，不是政治問題，我們需確保保險公司有資金支付理賠。」此次聽證會或持續至10日，州農保險已準備證人為其作證，而法官只能向保險廳長提供建議。