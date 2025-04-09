有人很期待 有人不捨加州好天氣

北卡一棟室内6400尺占地1.35英畝的民宅，要價不到80萬元。（讀者提供）

華人退休人士二度移民 去往何處？各花入各眼，有人向往外州世外桃源，有人捨不得加州好天氣，實地考察如民風人文之旅。

「我們晚年最大的理想就是希望有一個巨大的畫室，可以在屬於自己的空間自由創作」，洛杉磯 華人畫家呂萍表示，她的這個夢想很快就要實現了，現在唯一糾結的是，要不要放棄洛杉磯的好天氣。

呂萍和先生陳華都是專業畫家。為有足夠自由發揮的藝術空間，他們將近十年前從約巴琳達的住家搬到洛杉磯市中心，除了在高樓群中購買了獨立的住房，還在老城區租了2000多尺的畫室，每天創作，樂此不彼。不過去年他們接到房東通知，畫室所在的建築需改建收回，「地產物業價格飛漲，現在要重新在洛杉磯市中心找那麼大而且價格又合適的畫室，太難了」。

呂萍說，所以他們想一不做，二不休，乾脆晚年買個屋大院大的房子，自己在家畫畫。正好他們去年應好朋友邀請走訪了北卡 萊羅納，「眼界真的一下被打開」，呂萍表示，一個月多走訪了北卡萊羅納州，真有相見恨晚的感覺。回來後數月來經過更仔細研究，包括瞭解當地人口結構、經濟狀況、消費水平、居住環境、安全指數和天氣情況等等，離開加州搬到北卡的信心更加堅定，「尤其是人居環境和房屋的性價比，實在太打動我們」，夫婦兩最近再度前往北卡，並看上了一棟室內6400平方英尺、院大1.35英畝的房子，要價79萬9000元。

「這個價錢比我們八年前在洛杉磯市中心購買900尺房子的價格還要低」，呂萍表示，她現在已開始想像在那個房子的廣大後院再建一個巨大的畫室和茶室，再按自己的理想將每個房間變成自己的裝飾創作作品，一定非常開心。

不過和太太的美好理想稍有落差的是，陳華擔心放棄加州的陽光是否可惜，他表示，自己多年一直生活在大城市，周邊很多朋友經常往來，人在中年之後二度移民，將要面臨適應新的生活環境和重新建立朋友圈等挑戰，再想想。

也正為退休後二度移民做準備的李太太表示，她和先生從四年前就開始物色退休生活居住地，至今全美50個州走了超過三分之二，就是希望找到不讓自己後悔的後半生生活地。她發現，走的地方越多，眼光越高，淘汰掉的地方也越多，剩下選擇的地方越少，不過她認為，人生在沒有孩子負擔和工作壓力之後可以隨心所欲的選擇生活，才是人生最高境界。

距離晚年二次移民一步之遙，李太太表示，雖然尚未確定具體在哪裡落腳，但每走一個地方，都有民風和人文收穫。比如她今年春假期間專程去看了康乃狄克州的一個房子，本來從圖片看已朝思夢想，到了現場才發現不切實際。6000多英尺的房子，一半是主人精心打造的巨大三層紅木圖書館，屋主是紐約麥哈頓一家知名書店的老闆，為實現自己30多年的夢想，耗資400萬元按照牛津大學的一個圖書館建成了自己的圖書館，藏書6萬多冊。其間兩個太太受不了山居生活先後離他而去，年過八旬的他不得不重新搬回紐約居住，一磚一瓦親手打造的房屋削價近半仍乏人問津。