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南加共享住房媒合 獨居長者有賺還有伴

編譯陳盈霖／綜合報導
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哈洛倫（Judy Halloran，右）和阿爾門達雷斯（Martha Almendarez，左）自去年夏天通過共享住房計畫成為室友。（NBC 4電視台畫面）
哈洛倫（Judy Halloran，右）和阿爾門達雷斯（Martha Almendarez，左）自去年夏天通過共享住房計畫成為室友。（NBC 4電視台畫面）

洛杉磯NBC 4電視台報導，面對高昂的住房成本，南加州一非營利組織「老年人可負擔生活」（Affordable Living for the Aging）提供共享住房媒合計畫，替房主與潛在租客牽線匹配，幫助生活於固定收入之下的老人，透過媒合提供額外收入來源，也替有需要的老年人提供可負擔房選擇。

該計畫依靠政府補助和捐款，免費提供配對服務。計畫經理卡普爾（Avi Kapur）表示，「我們的配對是以長期適合為目標，服務完全免費，我們嚴格審核，確保合適的配對。」合租計畫有兩種類型合約：純租賃選擇（rent-only），房客僅支付房租。另一種是服務交換選擇（service exchange），房客透過幫忙做家務抵扣部分租金

哈洛倫（Judy Halloran）和阿爾門達雷斯（Martha Almendarez）自去年夏天通過共享住房計畫成為室友。

由於曾接受多次背部手術，哈洛倫需額外生活協助，否則只能選擇與家人同住，或籌措足夠資金搬進安養機構。透過該計畫，她與阿爾門達雷斯配對成功，得以繼續住在她自1995年以來居住的地方，阿爾門達雷斯透過幫忙洗碗、倒垃圾等家務扣抵部分房租，每月僅需支付750美元租金。

阿爾門達雷斯說，當她找房時，發現Studio租金每月1800美元，一房公寓要2200美元，「與哈洛倫合住讓我省下不少錢，甚至存到買車錢。住在這裡，我的心理狀態也好很多，擁有自己空間讓我自在。」哈洛倫也表示，這次配對對她的生活帶來正面影響，「我能繼續住在自己熟悉的環境，對我來說意義重大。」

根據2024年密西根大學（Univ. of Michigan）健康老化（healthy aging）全國民調，53%年長者表示，過去一年在財務上感到壓力，超過一半受訪者坦言自己已減少至少一項日常開支。「住房的危機是存在的」卡普爾表示，「讓房客租用家裡未使用的臥室，不僅能增加收入，還能有陪伴，對屋主來說可能是生活轉折點。」民眾可上https://www.alaseniorliving.org/shared-housing/#shared-housing-boxes了解如何申請。

租金 加州 民調

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