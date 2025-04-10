2025治癒加州／移民政策不定 華人區學生出勤率下降

政府官員、律師和社區領袖均表示，無法完全確定無證移民的逮捕和拘留原則。（本報檔案照）

恐懼來自於未知和不確定性。川普總統自上任以來，簽署一系列行政命令，徹底改變美國移民 政策。根據移民官員說法，在川普上任後50天內，聯邦移民與海關執法局(ICE )共逮捕3萬3242名無證移民。但這一數字仍未達到預定目標，據華盛頓郵報引述知情人士消息，川普政府目標是每天逮捕1200至1500人。

政府官員、律師和社區領袖均表示，對無證移民的逮捕和拘留並未遵循明確的指導原則。截至3日發稿，未收到ICE對逮捕目標和當下執法策略的澄清回覆。

1月26日ICE透過社媒X平台(前身為推特Twitter)發布，稱當天共逮捕956人。然而NBC調查發現，移民機構當日實際逮捕近1200人，其中約52%被視為「刑事逮捕」。NBC報導指出，對無犯罪紀錄的無證移民的拘留和遣返的趨勢，令人擔憂。

★擔心ICE進學校逮捕

「與過去兩年的數據相比，我們確實注意到一些學生的出勤率有所下降，」阿罕布拉學區 （Alhambra USD）發言人蓋瑟（Natalie Tee Gaither）指出，自今年1月20日以來的那個月該學區學生日常出勤率的變化。該學區學生群體中約有一半是亞裔，三分之一來自低收入家庭。

不過，該學區表示無法確定移民新政與日常出勤率之間，存在直接的關聯。

「聯邦政策變動無疑引起了部分學生和家長的擔憂。學校工作人員已向學生保證，他們在校園裡是安全的，並且已經引導他們尋求可用的資源和支持。」學區也已舉行會議，為員工提供指導，告訴他們如果ICE進入學校執法，應如何應對。

華人權益促進會(CAA)移民權利計畫經理吳雨泊(Jose Ng)表示，他已感受到來自教職員工的恐懼和擔憂。「我們接到許多來自教師的電話，擔心ICE會進入學校逮捕孩子們。他們在問，孩子去學校或搭乘公共交通是否更安全…教師們表示，一些學生非常擔心。」

★「快速反應網絡」伸援

吳雨泊是舊金山「快速反應網絡」（Rapid Response Network）的接線員，該熱線提供24/7服務，以應對ICE拘留和突襲行動，並為需要幫助的居民提供緊急幫助。華人權益促進會與其他11個非營利組織合作，會將來電者轉介到法律服務或其他支持服務。他們還協助核實移民執法活動，並與社區共享最新的執法活動信息。