最低薪20元後遺症 加州速食業減逾2萬工

研究顯示，AB 1228法案實施後，加州流失速食業工作崗位。（KTLA 5電視台畫面）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，提高速食店員工最低工資，是否導致速食業工作機會減少？沛普丹大學（Pepperdine University）最新公布的研究報告支持這項論點。該報告4月1日公布，適逢AB 1228法案實施滿一周年。研究引用加州 就業發展廳（California Employment Development Department）最新數據，顯示加州速食業已流失逾2萬3100個工作崗位。與此同時，全美速食業就業機會增長0.8%。

「這份新數據或許是政策制定者的警鐘」燈塔（Beacon Ecomonics）創始合伙人索恩伯格（Christopher Thornberg）指出。該私人研究機構與沛普丹公共政策學院（School of Public Policy）合作進行上述研究。「加州速食業者就業損失如今顯而易見，證實許多人之前的警告：大幅提高工資將產生實際經濟後果，尤其對基層員工而言。」

研究作者認為，提高最低工資的影響，不僅是就業機會，還可能對企業可持續性、員工工作時數及福利產生負面影響。他們建議，加州速食委員會（Fast Food Council）在「進行客觀且全面的研究」前，暫停出台任何新規定，包括另一項擬議中的工資增幅。

自AB 1228法案實施以來，各界一直關注該法對經濟的影響。根據法案，大型速食連鎖店員工最低工資每小時提高四美元，增幅達25%。行業團體與加州州長紐森 （Gavin Newsom）辦公室就如何解讀就業數據不斷出現爭議。雙方互相指責對方存在偏見，而此前已有部分顯示加州速食業大幅縮減工作機會的研究確實被撤回。

州長辦公室7日引述勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）數據稱，加州速食業平均周薪年增12.9%。加州商業和工業聯盟（California Business and Industrial Alliance）創始人、AB 1228法案批評者曼佐（Tom Manzo）並不認同此點。他說，「沛普丹報告只是最新的證據，證明紐森錯誤的速食店最低工資法正導致加州各地失業。」「州長不該花時間推出新播客，而應專注於糾正自己錯誤。」

然而，AB 1228法案的兩項結果卻較為明顯。首先，將最低工資提高至每小時20美元，幫助數十萬加州速食業員工得以應對生活成本壓力。加盟店業主表示，這項政策有助於招聘和留任員工。其次，顧客如今在漢堡、雞柳、薯條和墨西哥 捲餅上花更多錢，許多速食連鎖店在該法簽署為法律後即漲價，法案生效後持續漲價。