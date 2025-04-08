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灰狼保育威脅居民安全 加州擬趕出住宅區

編譯林思牧／綜合報導
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漁獵局網站上教導居民如何分辨郊狼(coyote)和灰狼(gray wolf)。 (fgc.ca.gov)
漁獵局網站上教導居民如何分辨郊狼(coyote)和灰狼(gray wolf)。 (fgc.ca.gov)

灰狼數目增加固然是加州保育瀕危動物的成果，但牲畜被咬死的案例也跟著上升，最近更出現野狼威脅社區居民安全的事件。加州漁獵局同意審核保護灰狼的政策，並採用比較激進的方式把灰狼從人類居住區趕走。

舊金山紀事報報導，過去一個月北加州兩個縣宣布進入緊急狀態，第三個縣請求州政府干預，以應對社區可能面臨的野狼威脅。莫多克、拉森和賽拉縣的官員表示，灰狼在尋找食物（通常是牧場上的牛）時，距離住宅、公園和遊樂場非常近，有時對居民產生威脅。他們表示，感到無力保護居民，因為瀕危物種法禁止射擊或積極驅趕灰狼。

雖然還沒有真正發生過襲人的事件，但各縣最近報告稱，有一匹狼向一人衝去、有些狼尋食人類棄置的垃圾，並在供兒童玩樂的沙坑附近徘徊。漁獵局的官員剛宣布了一項讓居民稍感安心的舉措：該機構正在考慮允許對狼進行更激進的驅逐方式，包括用豆袋或橡皮子彈射擊，以及駕駛卡車將狼趕走。

該機構還將根據加州瀕危物種法（California Endangered Species Act）對灰狼的狀況展開審查，最終可能意味著減輕對牠們的保護。這是州府所謂的「野狼管理階段性變化」的一部分。

灰狼曾在加州徹底滅絕，但 2011 年開始回歸，至今至少有七組狼群（wolf packs）和不知數目的個體生活在這裡。牠們的回歸被譽為生態復甦的奇蹟，野生動物官員正密切關注牠們的發展。

由於這種肉食動物的數量仍然相對較少，加州瀕危物種法即將對這種動物的狀況進行審查，但考慮到這牠們的數量不算多，未來幾年內不太可能放鬆管制。此外，由於狼也受到聯邦瀕危物種法的保護，因此擬議的「非致命」驅逐手段的許可仍需得到聯邦官員的批准。

生物多樣性中心野狼保護倡議者韋斯（Amaroq Weiss）表示，狼對人類的威脅常常被過度誇大，即使在狼捕食牛羊的地方也是如此。她說，這種肉食動物對人類毫無興趣。

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