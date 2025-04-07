沒上4年制大學也有好工作 加州「職業教育總體計畫」助就業

加州州長紐森日前宣布職業教育總體計畫，強調職業發展途徑。（紐森辦公室新聞稿）

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）2日在莫德斯托社區學院（Modesto Junnior College）宣布「職業教育總體計畫」（Master Plan for Career Education），強化職業發展途徑、優先推動實作學習與實用技能，提升教育可及性及經濟可負擔性。該計畫替在應對加州勞動力市場與教育環境面臨複雜的挑戰中提供清晰框架，幫助學習者適應不斷變化的勞力市場。

根據紐森辦公室新聞稿，加州在1月的預算提案中，推出數項基於職業教育總體計畫改革方案，包括職業護照 （Career Passports）和擴大既有學習經驗認證（Credit for Prior Learning）等，目標是確保所有加州人（無論是事業剛起步還是轉換跑道）都能獲得高薪且有成就感的工作，無論是否擁有大學學位。

職業護照：這是個數位工具，將學術紀錄與工作經驗、軍旅服務、職業培訓等整合一起。此舉將有助企業從以學位為唯一標準的招聘模式，轉向以技能為基礎的招聘模式，替不同背景者創造更多機會。

擴大既有學習經驗認證：允許退伍軍人和在職加州人，將實際經驗轉化為大學學分。該措施將嘉惠25萬加州人（包括3萬名退伍軍人），不僅加快學習時間，還能降低學費，替加州經濟帶來數十億美元成長收益。這兩項目標是讓加州人獲得應有認證，將其知識與經驗直接用於職場。

總體計畫還提出建立全州性合作機制，整合教育、培訓與招聘需求，包括監測勞動力市場趨勢、減少資源重複投入、制定更智能的勞力發展策略，與改善學生從教育到就業之間的銜接等。該計畫也將加強區域合作夥伴關係，擴大有薪實習機會，簡化資金撥款流程，與雇主合作等。

20世紀60年代，加州的「高等教育總體計畫」（Master Plan for Higher Education）替大學教育系統（包括社區學院、州大、加大）建立一個清晰架構。當時的勞動力市場對正式教育的需求較低，隨著21世紀發展，勞動力市場快速變化（包括人工智慧崛起等），教育機構需適應並制定策略，支持學生在職業生涯中持續提升技能。

為應對此一變化，紐森於2023年8月發佈「自由成功行政命令」（Freedom to Succeed Executive Order），開啟新的職業教育發展方向，職業教育總體計畫即是該命令最終成果，旨在回應加州勞動力市場與教育環境面臨的挑戰。