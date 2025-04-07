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不想暴露真實電郵？ 使用「電郵護罩」助保護隱私

編譯陳盈霖／綜合報導
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民眾可使用電郵護罩功能，保護電郵隱私。（取自Firefox relay）
民眾可使用電郵護罩功能，保護電郵隱私。（取自Firefox relay）

福斯電視台FOX 11報導，不少民眾經常被要求提供電郵地址，以便訂閱電子報、下載應用程式、獲取折扣或註冊基本權限等。然使用真實的電郵地址可能危及隱私、收到過多垃圾郵件，甚至讓資料外洩、個資遭竊。

為此，民眾可用電子郵件護罩（Email Masking）。這個被稱為臨時電郵地址（burner email address）的安全的電郵轉寄信箱，可替民眾的收件匣提供保護，且用起來比想像中容易。

護罩如何運作？

該服務會提供一個隨機生成或經過偽裝的臨時電郵地址，將收到的郵件轉發至個人真實電郵中，而不會向發件人透露真實電郵地址。若某個電郵護罩開始收到垃圾郵件，則可停用它，不會影響主帳戶。

目前包括DuckDuckGo的電郵保護（Email Protection）、Firefox Relay、Proton的SimpleLogin、FastMail和Addy.io等服務都提供免費和高級護罩工具。蘋果（Apple）的「隱藏我的電子郵件」（Hide My Email）功能可提供iCloud+用戶直接在Safari瀏覽器和電郵應用程式（Mail app）中使用。這些服務中，大多數允許民眾透過一個面板管理臨時電郵，可在其中查看、關閉或刪除個別地址。

何時應該使用？

專家表示，當不確定電子郵件會如何被使用時， 護罩功能特別有用。如加入線上社群、註冊免費優惠，或在知名度較低的網站註冊等。某些情況下，隱藏身分尤為重要，如加入醫療支持群體或倡議平台。若電郵遭外洩，背後的真實參與者恐曝光。

「將您電郵遮住，可讓您掌握主動權」Mozilla產品經理Santiago Andrigo向美聯社表示，「若開始收到不需要的消息，可輕鬆屏蔽發送到該遮罩地址的任何郵件。」

能回覆郵件嗎？

一些免費服務僅允許接收郵件，專家建議選擇可透過護罩地址回覆的服務。Proton執行長袁安迪（Andy Yen，譯音）說，「用化名在網路上買東西若出問題，回覆能力便很重要。」若資料外洩，屏蔽還能防止將來出現問題。更改密碼不難，但更改數百個帳戶的主要電郵地址卻不容易。

分享電郵風險？

一旦電子郵件被公開，可能會被分享給市場行銷人員，賣給資料經紀人，或出現資料盜取。此外也會出現更多垃圾郵件、網路釣魚攻擊與入侵式追蹤。

使用密碼管理器加強密碼是明智的，但正如袁安迪指出，「真正的痛點不在於密碼被洩露，而是電郵被洩露。」雖然有些用戶會嘗試替代方案，如在Gmail電郵中添加「＋」和短語，但不能提供真正保護，許多網站會移除這些符號，導致實際電郵被暴露在外。

護罩是否安全？

大多數信譽良好的公司承諾不會儲存或閱讀用戶郵件內容，但專家建議查看公司服務條款和隱私政策，確保它們透明可信。如Firefox Relay表示不會「閱讀或儲存任何您的郵件」，蘋果表示會在郵件送達後的「幾秒內」從其中繼伺服器刪除郵件。

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