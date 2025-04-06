我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅豪賭政治資本 共和黨恐再現1932年「經濟大蕭條」慘敗

歐美現萬人反川普遊行 抗議激進關稅嗆「把手拿開」

河濱縣符資格高中生 可「直接錄取」州大

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州州大攜手河濱縣，推出「直接錄取」計畫，讓符合資格的高中生免繁瑣申請、免費進州大10所分校。（cbsla電視台報導）
加州州大攜手河濱縣，推出「直接錄取」計畫，讓符合資格的高中生免繁瑣申請、免費進州大10所分校。（cbsla電視台報導）

據CBSLA電視台報導，為協助更多高中生升學加州州立大學（California State University，簡稱州大）系統與河濱縣（Riverside County）教育局合作，推出「直接錄取」（Direct Admission）計畫，讓約1萬2000名河濱縣公立高中的畢業生，只要符合基本條件，便可免費申請州大系統內指定的10所分校，免除傳統申請繁瑣程序。該計畫針對首代大學生及中低收入家庭學生設計，降低門檻，鼓勵更多青年接受高等教育。

校方表示，符合資格的學生近期將收到由州大系統寄發的紙本小冊，內附專屬優惠碼。學生依指示登入CaliforniaColleges.edu網站即可申請。此計畫提供一次免費申請機會，無須提交推薦信、個人短文或作品集，程序大為簡化。但若未達基本錄取條件，校方仍可撤銷原核發資格。每位學生限用優惠碼免費申請一校，亦可自費申請州大系統內其他共23所分校。若學生先前已申請並未使用優惠碼，將無法補發或退費。校方呼籲尚未申請者留意郵件，把握免費機會。

參與計畫的10所分校包括：海峽群島州大（CSU Channel Islands）、溪口州大（Chico State）、東灣州大（Cal State East Bay）、漢堡德州大（Cal Poly Humboldt）、海事州大（Cal Maritime）、蒙特瑞灣州大（Cal State Monterey Bay）、聖伯納迪諾州大（Cal State San Bernardino）、聖瑪可斯州大（CSU San Marcos）、舊金山州大（San Francisco State）與索諾瑪州大（Sonoma State），分布從北加州的漢堡德（Humboldt）至南加州的聖伯納迪諾（San Bernardino），提供多種地點與學科選擇。

加州 低收入 升學

上一則

世報2025春季教育展 Berry Chiu解析AP課程攻略 提高升學優勢

下一則

史丹福、加大 數十國際生F-1簽證遭撤銷

延伸閱讀

巨人隊開幕戰 羅偉開球展親民形象

巨人隊開幕戰 羅偉開球展親民形象
雪佛龍原北加總部 計畫裁員600人

雪佛龍原北加總部 計畫裁員600人
河濱縣確認麻疹病例 7年來首見 官員籲接種疫苗

河濱縣確認麻疹病例 7年來首見 官員籲接種疫苗
河濱縣確認2018年以來首例麻疹病例

河濱縣確認2018年以來首例麻疹病例
河濱家暴男法庭襲警 致3人受傷送醫

河濱家暴男法庭襲警 致3人受傷送醫
河濱家暴男子在法庭上襲警 致三人受傷送醫

河濱家暴男子在法庭上襲警 致三人受傷送醫

熱門新聞

華人顧客被服務生追至門口強行討要更多小費。此為示意圖。（Unsplash.com）

華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」

2025-04-04 13:56
華女持刀與警方對峙，被當場擊斃。（洛杉磯縣警局）

華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場

2025-03-31 14:38
餐廳帳單包含18.5%的小費，但收據底部註明，如果顧客不滿意服務可取消小費。（KTLA5）

洛城顧客留字罵服務生 只因帳單印有一行字

2025-04-01 14:55
好市多將在少數分店開設壽司吧。（好市多臉書）

好市多將設壽司吧 但多數會員只能流口水

2025-04-03 23:41
川普關稅政策恐影響汽車價格。（FOX電視台畫面）

關稅夢魘下這些要趕快買？ 哪些必須再觀望

2025-04-03 20:44
華男使用無人機飛越美國太空基地，31日被判處四個月監禁。此為示意圖。(Unsplash.com)

持綠卡華男飛中國登機前被攔截 因做這件事獲刑

2025-03-31 15:43

超人氣

更多 >
德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關

德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關
明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人

明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人
馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事

馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事
幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清

幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清
政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威

政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威