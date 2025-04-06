河濱縣符資格高中生 可「直接錄取」州大

加州州大攜手河濱縣，推出「直接錄取」計畫，讓符合資格的高中生免繁瑣申請、免費進州大10所分校。（cbsla電視台報導）

據CBSLA電視台報導，為協助更多高中生升學 ，加州 州立大學（California State University，簡稱州大）系統與河濱縣（Riverside County）教育局合作，推出「直接錄取」（Direct Admission）計畫，讓約1萬2000名河濱縣公立高中的畢業生，只要符合基本條件，便可免費申請州大系統內指定的10所分校，免除傳統申請繁瑣程序。該計畫針對首代大學生及中低收入 家庭學生設計，降低門檻，鼓勵更多青年接受高等教育。

校方表示，符合資格的學生近期將收到由州大系統寄發的紙本小冊，內附專屬優惠碼。學生依指示登入CaliforniaColleges.edu網站即可申請。此計畫提供一次免費申請機會，無須提交推薦信、個人短文或作品集，程序大為簡化。但若未達基本錄取條件，校方仍可撤銷原核發資格。每位學生限用優惠碼免費申請一校，亦可自費申請州大系統內其他共23所分校。若學生先前已申請並未使用優惠碼，將無法補發或退費。校方呼籲尚未申請者留意郵件，把握免費機會。

參與計畫的10所分校包括：海峽群島州大（CSU Channel Islands）、溪口州大（Chico State）、東灣州大（Cal State East Bay）、漢堡德州大（Cal Poly Humboldt）、海事州大（Cal Maritime）、蒙特瑞灣州大（Cal State Monterey Bay）、聖伯納迪諾州大（Cal State San Bernardino）、聖瑪可斯州大（CSU San Marcos）、舊金山州大（San Francisco State）與索諾瑪州大（Sonoma State），分布從北加州的漢堡德（Humboldt）至南加州的聖伯納迪諾（San Bernardino），提供多種地點與學科選擇。