我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅豪賭政治資本 共和黨恐再現1932年「經濟大蕭條」慘敗

歐美現萬人反川普遊行 抗議激進關稅嗆「把手拿開」

斷絕金援啃老兒女 絕非壞父母

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大學畢業找不到好工作，是不少成年子女依靠父母主要原因之一。（NBC電視台畫面）
大學畢業找不到好工作，是不少成年子女依靠父母主要原因之一。（NBC電視台畫面）

根據Parents Press，撫養孩子長大離家是父母責任，無論高中或大學畢業後，大多數孩子會離開父母的家，開始獨立生活。然有些父母親在孩子成年後，仍持續支付孩子電話費、健保費，替他們買車或支付其帳單。大學無法完成，找不到好工作是他們搬回父母家的主要原因，然父母最終仍需斷絕這種關係，但這不代表他們是壞父母。以下是一些方式：

斷絕成年子女經濟來源並不代表殘忍。首先，停止替成年子女埋單，不代表是刻薄的父母。Parents Press指出，父母已替孩子提供教育、安全與舒適的成長環境，可能還允許他們逃避原本無法逃避的事情，「你已為他們付出代價，你的慷慨不該被忘記。」

給予成年子女真正的「財務自由」。若父母持續支付孩子手機費用，他們還有什麼動力自己負擔呢？因此停止替他們支付帳單，讓他們自己想辦法。承擔自己決定的後果是成年人的一部分。

逐步從財務依賴轉向獨立。給孩子一些通知，例如提前一到兩個月告知他們將自己支付手機，給他們六個月搬離家通知，讓他們知道父母不會再支付他們帳單。可將日期寫在日曆上，將副本交給孩子，「提醒他們這不是懲罰」，若未來遇到重大財務危機，父母仍可能協助他們。

面對經濟依賴的成年子女，父母應團結一致。父母雙方應統一戰線，不要任意屈服，讓孩子說服其中一方替他們埋單。明確向孩子表示他們正共同制定這個行動計畫。身為父母要樹立榜樣，設定界線，找到實現目標的方法。

租屋還是搬走？可當孩子獨立前「過渡橋梁」。一個重大決定是，是否允許孩子待在家裡。若想讓他們留下來，父母可向孩子收租金，它不必與市場價格一樣，但應該接近，也可讓他們每月支付一筆金額，分攤家裡支出。若想讓他們搬出去，就給他們幾個月緩衝時間。

放手允許他們自由，允許他們犯錯。父母替年幼孩子支付費用是正常的，當他們十幾歲時，一些經濟責任變成他們自己，包括去看電影，與朋友午餐等。然當孩子成年，還保護他們遠離所有責任（包括支付他們汽油與治裝費用），那就太過了。「追求獨立是他們的功課，不是你的」。

保費 租金 健保

上一則

史丹福、加大 數十國際生F-1簽證遭撤銷

下一則

抗議川普、馬斯克政策 數千人上街示威

延伸閱讀

照顧父母到過世 方季惟體悟「對自己好」曝身後事已想好

照顧父母到過世 方季惟體悟「對自己好」曝身後事已想好
南韓補教地獄4歲備戰招生考 手握鉛筆微顫 憂鬱症大增

南韓補教地獄4歲備戰招生考 手握鉛筆微顫 憂鬱症大增
2025皇后區社委會 119新成員創新高

2025皇后區社委會 119新成員創新高
趙露思曝不被父母愛 網挖舊片段批「戲太多敗好感」

趙露思曝不被父母愛 網挖舊片段批「戲太多敗好感」
繼「腦霧」後…趙露思自曝與父母關係又被罵了

繼「腦霧」後…趙露思自曝與父母關係又被罵了
醫涉性侵女學生 她遺書痛罵「人渣」父母求償千萬敗訴

醫涉性侵女學生 她遺書痛罵「人渣」父母求償千萬敗訴

熱門新聞

華人顧客被服務生追至門口強行討要更多小費。此為示意圖。（Unsplash.com）

華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」

2025-04-04 13:56
華女持刀與警方對峙，被當場擊斃。（洛杉磯縣警局）

華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場

2025-03-31 14:38
餐廳帳單包含18.5%的小費，但收據底部註明，如果顧客不滿意服務可取消小費。（KTLA5）

洛城顧客留字罵服務生 只因帳單印有一行字

2025-04-01 14:55
好市多將在少數分店開設壽司吧。（好市多臉書）

好市多將設壽司吧 但多數會員只能流口水

2025-04-03 23:41
川普關稅政策恐影響汽車價格。（FOX電視台畫面）

關稅夢魘下這些要趕快買？ 哪些必須再觀望

2025-04-03 20:44
華男使用無人機飛越美國太空基地，31日被判處四個月監禁。此為示意圖。(Unsplash.com)

持綠卡華男飛中國登機前被攔截 因做這件事獲刑

2025-03-31 15:43

超人氣

更多 >
德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關

德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關
明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人

明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人
馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事

馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事
幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清

幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清
政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威

政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威