斷絕金援啃老兒女 絕非壞父母

大學畢業找不到好工作，是不少成年子女依靠父母主要原因之一。（NBC電視台畫面）

根據Parents Press，撫養孩子長大離家是父母責任，無論高中或大學畢業後，大多數孩子會離開父母的家，開始獨立生活。然有些父母親在孩子成年後，仍持續支付孩子電話費、健保費 ，替他們買車或支付其帳單。大學無法完成，找不到好工作是他們搬回父母家的主要原因，然父母最終仍需斷絕這種關係，但這不代表他們是壞父母。以下是一些方式：

斷絕成年子女經濟來源並不代表殘忍。首先，停止替成年子女埋單，不代表是刻薄的父母。Parents Press指出，父母已替孩子提供教育、安全與舒適的成長環境，可能還允許他們逃避原本無法逃避的事情，「你已為他們付出代價，你的慷慨不該被忘記。」

給予成年子女真正的「財務自由」。若父母持續支付孩子手機費用，他們還有什麼動力自己負擔呢？因此停止替他們支付帳單，讓他們自己想辦法。承擔自己決定的後果是成年人的一部分。

逐步從財務依賴轉向獨立。給孩子一些通知，例如提前一到兩個月告知他們將自己支付手機，給他們六個月搬離家通知，讓他們知道父母不會再支付他們帳單。可將日期寫在日曆上，將副本交給孩子，「提醒他們這不是懲罰」，若未來遇到重大財務危機，父母仍可能協助他們。

面對經濟依賴的成年子女，父母應團結一致。父母雙方應統一戰線，不要任意屈服，讓孩子說服其中一方替他們埋單。明確向孩子表示他們正共同制定這個行動計畫。身為父母要樹立榜樣，設定界線，找到實現目標的方法。

租屋還是搬走？可當孩子獨立前「過渡橋梁」。一個重大決定是，是否允許孩子待在家裡。若想讓他們留下來，父母可向孩子收租金 ，它不必與市場價格一樣，但應該接近，也可讓他們每月支付一筆金額，分攤家裡支出。若想讓他們搬出去，就給他們幾個月緩衝時間。

放手允許他們自由，允許他們犯錯。父母替年幼孩子支付費用是正常的，當他們十幾歲時，一些經濟責任變成他們自己，包括去看電影，與朋友午餐等。然當孩子成年，還保護他們遠離所有責任（包括支付他們汽油與治裝費用），那就太過了。「追求獨立是他們的功課，不是你的」。