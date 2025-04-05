紐森籲國際夥伴關稅戰豁免加州 將獨立推動全球貿易

川普加徵關稅，對加州許多產業造成不利影響。（截自NBC）

洛杉磯時報報導，加州 州長紐森 （Gavini Newsom）4日宣布，面對總統川普大規模加徵關稅 引發全美甚至全球金融市場動盪，加州將尋求擴展貿易的方式，說服國際合作夥伴在全球報復性措施中豁免加州。

紐森在X平台上表示，「我們不怕運用我們市場力量，對抗這一代人中最大規模的加稅行動」。 他表示，已指示團隊「尋找新的貿易機會，提醒全球貿易夥伴，加州不是華盛頓特區，無論華府動盪多嚴重，加州將是穩定的合作對象。」

加州在製造與農業方面位居全美之首，關稅恐對州內許多產業產生不利影響。目前尚不清楚紐森要如何推動豁免條款、一個州的權限是否足以實現此目標，或他將投入多少資源在新的貿易協商等。根據州長辦公室新聞稿，政府將努力追求與貿易夥伴的「合作機會」，以保護加州經濟利益及其經濟相關供應鏈。此外也將探索支持「推動企業與勞工在聯邦貿易擾動下的經濟穩定，確保取得相關物資，如在洛杉磯大火災後重建所需建材等。」

白宮發言人德賽（Kush Desai）則表示「紐森畫錯重點」；「他應該關注加州失控的遊民問題、犯罪、過度管制與生活成本，而非嘗試進行國際貿易協商」。

南加大安納伯格（USC Annenberg）專研國際貿易與通訊的教授阿隆森（Jonathan D. Aronson）表示，紐森無法改變川普的關稅政策，這可能導致加州進口減少與物價上升。但他可能有能力說服某些國家不要報復加州的產業。「或許加州可表達：『嘿，能不能不要針對杏仁？能不能不要針對高科技？不要針對我們的專業領域？」

除紐森外，本周稍早，伊利諾州長普立茲克（JB Pritzker）前往墨西哥市，與墨西哥人口最多的州簽署協議，強調雙邊貿易與投資、製造與農業、供應鏈及電動交通等方面合作價值。紐森的倡議更為廣泛且更有野心。然阿隆森說，要向中國傳達這樣的訊息並不容易，因加州有近30%進口產品來自中國。

在不斷升級的貿易戰中，中國對美國大幅提高關稅，全球股市4日暴跌。3日史坦普500指數、道瓊工業指數和納斯達克指數均創下2020年新冠肺炎疫情初以來單日最大跌幅。

南加州消費者本周紛紛趕在關稅生效前搶購車輛。聖塔蒙尼卡米爾肯研究所（Milken Institute）經濟學家克勞登（Kevin Kllowden）說，「這對整個加州製造與供應鏈產生巨大衝擊，我們沒能力生產這些供應鏈所需專業製造品，至少在美國本土更難負擔。」

今年稍早，紐森的財政顧問即警告，川普加徵關稅可能對加州經濟與稅收前景造成災難性影響。洛杉磯、長堤和奧克蘭，及內陸地區龐大的物流產業皆高度仰賴外貿。隨著全球貿易戰的擔憂導致股市暴跌，加州的預算也可能受重創。加州預算主要仰賴高收入者繳納所得稅，投資資本利得、新股票上市帶來的額外收入。當股市崩盤，稅收也大幅下滑。

加州近期國貿易協商仍屬初步階段。根據州長辦公室，自2019年以來，加州已與日本、澳洲、挪威、南韓京畿道等簽訂一系列一般商業與貿易協議，旨在促進商業部門與政府官員間交流，但並未涉及關稅問題。