全球徵選 大熊湖白頭鷹寶寶命名出爐

大熊湖網紅夫妻賈姬和影子的兩隻雛鳥終命名為桑尼和葛茲莫。（大熊谷之友會影片截圖）

NBC電視台報導， 今年1月，廣大粉絲透過直播，見證大熊湖（Big Bear）網紅白頭鷹（bald eagles）夫妻賈姬（Jackie）和影子（Shadow）兩隻小生命從彈殼中奮力鑽出，大熊谷之友（Friends of Big Bear Valley，FOBBV）特邀全球粉絲替鳥寶寶們命名，數千人熱情參與。最終名字於4月1日愚人節當天揭曉，分別為桑尼（Sunny）和葛茲莫（Gizmo）。

這場命名活動於3月21日開始，大熊谷之友會同時宣布，牠們所生的第三隻，不幸於3月寒冷中夭折的雛鳥，取名為米斯提（Misty）以茲紀念。這個名字也同時向因癌症 過世的義工米斯特利（Kathi Misterly）致敬。

兩隻幼鳥的名字如何選出？首先，來自世界各地白頭鷹粉絲們提交他們心儀的名字，並捐款支持大熊谷之友會持續運作直播，及在當地推動環保。接著，FOBBV隨機挑選一份入圍名單，交由大熊湖當地三、四、五年級學生投票 。

過去，通常是三年級學生負責命名，然由於2023年和2024年白頭鷹蛋未能成功孵化，當年三年級學生無法參與命名，故今年特邀四、五年級學生加入投票。大熊谷之友會執行主任史迪爾斯（Sandy Steers）表示，那麼多人熱情參與令人感動，「大熊湖學生們在學習白頭鷹及幼鳥的過程中，也透過投票獲得額外樂趣。」FOBBV透露，提交中選名字者，將在大約一周內收到證書。

入圍的30個名字中，有西西（Sassy）、斯塔（Star）和查理（Charlie）等，最終桑尼和葛茲莫脫穎而出，展現這對充滿活力小生命特質。透過鏡頭，粉絲們可看見甜美的桑尼和古怪的葛茲莫這對魅力小組合，每天都在鳥巢中進食、打瞌睡，彼此用喙互啄的場景。

葛茲莫或許是向1984年電影「小精靈」（Gremlins）中的毛茸茸外星小生物致敬，而桑尼則恰如其分地呼應大熊湖上空經常被陽光照耀的美景。再過幾週，牠們將展開振翅飛翔的歷程，將第一次飛躍大熊谷，邁向自由藍天。