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禁跨性別女性參加女子運動賽 加州議會否決

洛杉磯訊
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加州州議會1日否決一項限制跨性別學生依性別認同參與校園運動的提案。（pexel圖庫示意圖）
加州州議會1日否決一項限制跨性別學生依性別認同參與校園運動的提案。（pexel圖庫示意圖）

加州州議會1日審議兩項跨性別學生參與校園運動相關提案。其中，禁止出生性別為男性的跨性別學生參加女子運動隊的提案已被否決；另一項提案則試圖推翻2013年通過的現行法律，該法律允許學生依其性別認同參與運動隊，其適用範圍涵蓋幼稚園至大學各級學校。

據外媒ABC7電視台報導，此次議題引發激烈爭論，聽證會現場擠滿支持與反對雙方的民眾。該被否決法案由共和黨州議員桑切斯（Kate Sanchez）提出，主張其目的在於保障女性運動員的競賽公平性。她表示：「AB 89是為保護女性，其理由非常明確。」民主黨州議員席爾瓦（Sharon Quirk Silva）則反對該法案，認為此舉對跨性別青少年不公平且缺乏同理心。她強調：「這是錯誤且殘忍的。」她支持進一步研究相關議題，但不贊同排除跨性別學生的政策。

另一項尚待表決的提案則試圖推翻現行允許學生依性別認同參與運動的法律。在聽證會上，保守派評論員沃爾什（Matt Walsh）及一名因跨性別選手參賽而失去校隊資格的女學生運動員出席作證，表達支持。民主黨籍眾議員暨LGBTQ+核心小組主席沃德（Chris Ward）則表示，希望透過公開聽證促進理性辯論，同時呼籲關注如降低生活成本等民眾更關心的議題，而非陷入文化對立。

目前，全美已有24州通過法律限制跨性別女性參加女子運動賽，包括亞利桑納州、愛達荷州及猶他州等地，但部分法案正面臨法院暫緩執行。此外，總統川普上月簽署行政命令，禁止跨性別運動員參與女子賽事。

美國教育部長麥克曼（Linda McMahon）日前致函加州州長紐森（Gavin Newsom），要求他表態支持相關立法，並在信中呼籲他「堅持信念、明確指出性別混淆的危害，並保護女性空間」。

跨性別 加州 民主黨

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