加州州府廣招全職員工 最高月薪3萬

加州這些高薪職位正在招聘員工，其中最高月薪達3萬美元 。（示意圖，取自Pexels）

據「論壇報」（Tribune）報導，加州 正在全縣範圍內招聘從工程師到營養師及科學家等全職職位的員工，州政府的工作以提供有競爭力的福利和加入州政府的公共養老金計畫而著稱。

請瀏覽CalCareers網站上截至4月1日（周二）在聖路易奧比斯波縣（San Luis Obispo County）提供的一些最新州 政府職位：

總工程師 II（Chief engineer II）， 長期全職。部門：軍事，月薪：6783美元至8665美元。總工程師負責監督員工進行日常操作和維護。申請在職位填補之前一直有效。

專業廚師（Cook specialist I），長期全職。部門：州立醫院 ，薪資：每月3688到4520美元。廚師專員負責準備和分發符合病人飲食限制的菜單。申請截止日期為4月11日周五。

環境科學家（Environmental scientist）， 長期全職。部門：州水資源控制委員會 （State Water Resources Control Board），薪資：每月4269美元至8877美元。研究有毒污染物以及新污染物對聖路易奧比斯波縣水質和水生生態系統的影響。可能有混合工作制。申請截止日期為4月22日周二。

土木工程師 （Licensed resident civil engineer）， 永久、全職，部門：交通廳（Transportation），月薪：9429美元至1萬1798美元。在高級建築工程師的指導下工作。申請截止日期為4月24日周四。

神經心理學家（Neuropsychologist） ，長期，全職，部門： 州立醫院，薪酬：每月1萬零513美元至1萬3531美元。負責為其他科室的心理學家和臨床醫生提供支持和諮詢。申請截止日期為4月21日周一。

臨床心理學家（Clinical psychologist），長期、全職，部門：懲教保健服務部 （Correctional Health Care Services），月薪：1萬1161至1萬3531美元。在高級心理學家的指導下，負責進行入院前篩查、心理評估、危機干預和一對一治療，以及制定治療和出院計畫。申請截止日期為職位招滿為止。

營養師（Registered dietitian），長期、全職，部門：州立醫院，薪資：每月6300到8359美元。為指定病人完成營養評估，並評估干預措施的效果。申請截止日期為4月13日周日。

調查公共櫃檯和GIS分析員（Surveys public counter and GIS analyst） ， 永久、全職，部門：交通部 ，月薪：6453至8083美元。完成與地理信息系統技術和方法有關的研究和分析。可以遠程辦公。申請截止日期為4月16日（周三）。

精神科醫生（Staff psychiatrist），長期，全職，部門： 懲教保健服務（Correctional Health Care Services），月薪：2萬9378美元至3萬零229美元。在高級精神科醫生的指導下，幫助為囚犯提供門診服務。申請截止日期為職位填補之前。