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一分鐘看加州／慶建州175周年 紐森籲9/9全州動起來

編譯陳盈霖／綜合報導
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慶祝加州建州175周年，州長紐森推出一系列慶祝活動，紐森並推出簡短加州影片。（加州州長紐森Youtube截圖）
慶祝加州建州175周年，州長紐森推出一系列慶祝活動，紐森並推出簡短加州影片。（加州州長紐森Youtube截圖）

mymotherlode.com報導，今年是美國建國250周年，加州建州175周年。加州州長紐森（Gavin Newsom）與夫人珍妮佛（Jennifer Siebel Newsom）3月31日宣布，將協調一致行動，鼓勵加州各社區在9月9日當天，共同慶祝建州175周年。建州最初27個縣之一的圖奧勒米縣（Tuolumne），近期也已公布175周年紀念標誌。

慶祝加州建州175周年，州長紐森推出一系列慶祝活動，紐森並推出簡短加州影片。（加...
慶祝加州建州175周年，州長紐森推出一系列慶祝活動，紐森並推出簡短加州影片。（加州州長紐森Youtube截圖）

紐森表示，州政府將成立專案小組，由州內外領袖組成的「大使圈」（Ambassador Circle），以促進並強調各地區慶祝加州175周年。他說，美國史上，加州一直是創新的象徵，塑造「美國夢」本質。「加州在歷史上發起許多運動，重新定義產業，拓展權利，影響整個社會。如農工運動推動勞工權益，言論自由運動則樹立新的民主標準，加州始終站在進步的最前線。」

適逢美國將於7月迎來建國250周年，專案小組將領導「加州175」與「美國250」紀念活動，透過州府各部門參與，回顧並表彰加州與美國歷史，推動各項社區建設計畫。

加州 紐森

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