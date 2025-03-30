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川普24小時六度出手 加州成箭靶

編譯組╱綜合報導
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川普政府27日六度對加州出手，恐將深化加州與川普的敵對性。圖為川普總統赴加州視察野火災情時，州長紐森(左)到機場接機。(美聯社)
川普政府27日六度對加州出手，恐將深化加州與川普的敵對性。圖為川普總統赴加州視察野火災情時，州長紐森(左)到機場接機。(美聯社)

聖荷西信使報報導，在川普政府與加州之間歷來緊張對峙的關係中，27日可能堪稱空前激烈的一天。

當日一早，聯邦教育部宣布，將挑戰加州一項保護跨性別學生的重要州法。兩小時後，聯邦政府撤銷先前加州大學為無證移民學生提供部分聯邦資助計畫參與資格的許可。

下午則掀起一連串針對加州高等教育平權措施（affirmative action）的調查。司法部表示，將調查史丹福大學及加州大學系統中三所學校是否違反美國最高法院禁止在招生時考慮種族因素的裁決。接著，衛生與公共服務部也表示，正在調查加州一所主要醫學院涉嫌種族歧視的指控。

日落之前，美國農業部發信給加州州長紐森，表示將審查與加州教育相關的聯邦資金分配是否涉及對跨性別者的保障政策。同時，司法部宣布，正對洛杉磯縣警長辦公室展開調查，指其在審批隱蔽持槍許可申請上過於遲緩。

加州與川普之間的敵對關係早已公開化。這個由民主黨主導的州在川普第一任內就曾對其政府提起超過120次訴訟；在2020年與2024年總統大選中，加州選民更以壓倒性票數反對川普。

目前尚不清楚這一連串針對加州的行動是否出於有計畫的協調或純屬巧合。白宮截至29日尚未回應媒體詢問。州長紐森拒絕對此發表評論。

川普第一次彈劾案的領銜人、民主黨聯邦參議員謝安達（Adam Schiff）痛批川普「對加州懷有黨派報復心理」，並指控他「繼續動用聯邦政府對付全美近十分之一人口所在的州」。

加州的川普支持者則對這些行動表示肯定。共和黨聯邦眾議員吉爾利(Kevin Kiley)說：「極端政策與一黨專政已讓加州生活品質全面惡化。所有加州人都將從更嚴格的監督中受益。我們需要平衡與常識。」

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）指出，川普「對法律的理解與遵守，最多只能說是不穩定」。他表示，加州已準備好對川普政府提出的訴訟數量，將可能達到川普第一任期的兩倍以上，四年內上看200起。目前，八周內已提起八宗訴訟。

柏克萊加州大學法學院院長切梅林斯基（Erwin Chemerinsky）說：「從調查的模式來看，毫無疑問，這是對『藍州』尤其是加州的針對性行動。有些行動，顯然是出於報復，也是在取悅他（川普）的政治基本盤。」

民主黨政治顧問、前州長紐森幕僚艾略特（Jason Elliott） 表示，川普政府27日對加州的攻勢，是他一再使用的手法，用來激起基本盤情緒、轉移外界對其他爭議的注意，包括對關稅政策、馬斯克爭議與戰爭計畫外洩（在 Signal 上討論）的兩黨不滿。

加州大學 川普 紐森

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