法廊快報／高等法院法官惹議 遭申訴行為不當

據稱言行不當的法官莫菲。（取自Mary Ann Murphy臉書帳號）

17名律師近日申訴洛杉磯 高等法院法官莫菲（Mary Ann Murphy）庭審時行為不當，不僅導致性侵受害人二度受創，還稱律師是二貨、舉止類似蟑螂。

南加 新聞集團表示，暫時無法聯絡上莫菲。高等法院發言人未對申訴置評，但表示法院將會調查，如果屬實會採取對應行動，包括提交至加州 司法監督委員會。

主要申訴人為律師羅里（Nicholas C. Rowley），他目前代表南艾爾蒙地市（South El Monte）山景學區（Mountain View School District）六位遭性侵的學生，對學校老師提告。申訴書已經交給首席法官Sergio C. Tapia II與司法監督委員會。

難得一見的是，其他16名律師也遞交聲明支持羅里，並詳述他們親身經歷的莫菲不當言行。律師Sarah Havens表示，莫菲放任律師在法庭「對決」；律師Keith Bruno則稱莫菲對證人無禮敵視；Sung "Sean" Kim則稱莫菲在法庭蔑稱一方律師為二貨。

羅里告訴南加新聞集團，莫菲的舉動不但嚇壞律師，還導致他們委託人無法尋求正義，「大家都忍了30多年，現在才敢抱團舉發」。莫菲原任聯邦檢察官，1993年獲選為洛杉磯高等法院法官。

羅里向首席法官與司法監督委員會舉報的行為包括：

・對律師、證人、書記官、陪審員吼叫，導致對方當場哭出來；

・片面將觀察員逐出法庭，還不許書記官記錄；

・在陪審團前明顯偏袒一方，絲毫不理一方的挑釁行為；

・侮辱有色人種的律師與當事人，包括把拉美裔律師當作蟑螂或老鼠，要他們別爬來爬去；

・貶抑原告，特別是性侵案的被害者，甚至導致一名12歲四肢癱瘓的女孩心理嚴重受創。