消費習慣比一比…洛城外食占飲食48% 全國最高

加州居民外出用餐的支出比美國其他州居民大。（取自Pixabay）

加州生活成本很高眾人皆知，但人們花錢的方式與美國其他州居民有顯著的差異。

南加州新聞集團（Southern California News Group）財經專欄作家蘭斯納（Jonathan Lansner）表示，聯邦勞動統計局（Bureau of Labor Statistics）2022年和2023年追蹤了美國22個地區的家庭平均消費數據，從這些數據可以看出一個家庭的收入主要花在哪裡，以及不同地區之間的消費差異。

高收入是加州人消費金額比一般美國人高的重要原因之一。勞動統計局數據顯示，灣區 家庭稅前平均年收入為15萬4992美元，洛杉磯 地區為12萬4346美元，聖地牙哥 地區為12萬2832美元，全國平均為9萬7911美元。然而，有一點必須注意，約50%的洛杉磯家庭有兩個收入來源，聖地牙哥為40%，灣區和全國為30%。

勞動統計局報告指出，2022-2023年灣區平均年度開支為11萬886美元，聖地牙哥為9萬1204美元，洛杉磯為8萬6077美元，全國為7萬5172美元。

蘭斯納表示，在這些數據中，最有趣的部分是不同地區的家庭在消費方式上的差異。

住房開支占加州人開支的一大部分不足為奇，在灣區和聖地牙哥，這一比率為38%，洛杉磯為37%，全國僅33%。但是，加州人在住房之外的消費方式，反映出他們和美國其他州居民在生活方式上的差異。

首先，飲食成本支出各地基本上差異不大，洛杉磯占總支出的14%，灣區、聖地牙哥和全國占13%。細分之後發現，洛杉磯居民外出用餐花費的金額占飲食成本的48%，灣區為44%，聖地牙哥和全國僅39%。

在交通成本方面，灣區居民僅花費總支出的14%在交通上，洛杉磯和聖地牙哥為16%，全國為17%。蘭斯納認為，這可能與灣區擁有較廣泛的公共交通系統，以及洛杉磯和聖地牙哥家庭擁有的汽車數量較多有關。數據顯示，灣區家庭平均擁有1.6輛汽車，洛杉磯和聖地牙哥為1.8輛，全國為1.9輛。

談到可自由支配的開支，加州人似乎頗節儉。數據顯示，加州人在娛樂方面的花費不多，灣區人只花費總支出的3.4%在娛樂上，洛杉磯為3.9%，聖地牙哥為4.2%，全國為4.7%。

在現金捐贈方面，包括捐款給慈善機構、付贍養費等，僅占洛杉磯人總支出的1.7%，聖地牙哥為2.5%，灣區為3.5%，全國為3.4%。