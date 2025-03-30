我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財女性篇／女性存錢為何比男性少？理財更需策略

理財夫妻篇／另一半薪水有多少? 你們竟不知道

消費習慣比一比…洛城外食占飲食48% 全國最高

編譯廖宜怡╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州居民外出用餐的支出比美國其他州居民大。（取自Pixabay）
加州居民外出用餐的支出比美國其他州居民大。（取自Pixabay）

加州生活成本很高眾人皆知，但人們花錢的方式與美國其他州居民有顯著的差異。

南加州新聞集團（Southern California News Group）財經專欄作家蘭斯納（Jonathan Lansner）表示，聯邦勞動統計局（Bureau of Labor Statistics）2022年和2023年追蹤了美國22個地區的家庭平均消費數據，從這些數據可以看出一個家庭的收入主要花在哪裡，以及不同地區之間的消費差異。

高收入是加州人消費金額比一般美國人高的重要原因之一。勞動統計局數據顯示，灣區家庭稅前平均年收入為15萬4992美元，洛杉磯地區為12萬4346美元，聖地牙哥地區為12萬2832美元，全國平均為9萬7911美元。然而，有一點必須注意，約50%的洛杉磯家庭有兩個收入來源，聖地牙哥為40%，灣區和全國為30%。

勞動統計局報告指出，2022-2023年灣區平均年度開支為11萬886美元，聖地牙哥為9萬1204美元，洛杉磯為8萬6077美元，全國為7萬5172美元。

蘭斯納表示，在這些數據中，最有趣的部分是不同地區的家庭在消費方式上的差異。

住房開支占加州人開支的一大部分不足為奇，在灣區和聖地牙哥，這一比率為38%，洛杉磯為37%，全國僅33%。但是，加州人在住房之外的消費方式，反映出他們和美國其他州居民在生活方式上的差異。

首先，飲食成本支出各地基本上差異不大，洛杉磯占總支出的14%，灣區、聖地牙哥和全國占13%。細分之後發現，洛杉磯居民外出用餐花費的金額占飲食成本的48%，灣區為44%，聖地牙哥和全國僅39%。

在交通成本方面，灣區居民僅花費總支出的14%在交通上，洛杉磯和聖地牙哥為16%，全國為17%。蘭斯納認為，這可能與灣區擁有較廣泛的公共交通系統，以及洛杉磯和聖地牙哥家庭擁有的汽車數量較多有關。數據顯示，灣區家庭平均擁有1.6輛汽車，洛杉磯和聖地牙哥為1.8輛，全國為1.9輛。

談到可自由支配的開支，加州人似乎頗節儉。數據顯示，加州人在娛樂方面的花費不多，灣區人只花費總支出的3.4%在娛樂上，洛杉磯為3.9%，聖地牙哥為4.2%，全國為4.7%。

在現金捐贈方面，包括捐款給慈善機構、付贍養費等，僅占洛杉磯人總支出的1.7%，聖地牙哥為2.5%，灣區為3.5%，全國為3.4%。

灣區 洛杉磯 聖地牙哥

上一則

公民入境被拒 中領館再次提醒留意相關規定

下一則

伊頓大火毀自然中心 17隻動物僅存兩龜

延伸閱讀

反川、反馬斯克 灣區周末大遊行「打倒特斯拉」

反川、反馬斯克 灣區周末大遊行「打倒特斯拉」
蹦藝術執行長林仁斌 灣區展現約翰·威廉斯音樂魔法

蹦藝術執行長林仁斌 灣區展現約翰·威廉斯音樂魔法
智庫：大砍預算 將重創加州經濟就業

智庫：大砍預算 將重創加州經濟就業
改善消防設施 洛杉磯市擬發行公債或提高銷售稅

改善消防設施 洛杉磯市擬發行公債或提高銷售稅
清理洛杉磯災區廢墟 聯邦工程兵延至4/15進駐

清理洛杉磯災區廢墟 聯邦工程兵延至4/15進駐
舊金山名列全美最健康縣市 灣區馬連縣穩居加州之首

舊金山名列全美最健康縣市 灣區馬連縣穩居加州之首

熱門新聞

一名台灣籍男子被逮捕，HSI指出該男子因性侵犯罪在台灣遭到通緝。（HSI Los Angeles）

ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這

2025-03-24 14:51
數以百萬計的居民4月可獲瓦斯電力帳單退款。（南加州Gas Company網頁）

太爽了 加州用戶未來2個月「免付」瓦斯電費

2025-03-18 23:30
2014年「枕頭套強姦犯」哈巴特被有條件釋放至棕櫚谷（Palmdale）時的照片。之後他再度入獄，3月21日後被安置在羚羊谷。（ABC 7）

曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地

2025-03-25 19:28
Costco的豆奶。（Costco網站）

Costco突然不賣這款商品 會員哀號「不知該怎麼辦」

2025-03-26 22:42
美國移民局（USCIS）在X上表示，將打擊目標鎖定在那些為獲得綠卡福利而走捷徑實現美國夢的移民，敦促公民舉報婚姻詐欺行為。（美國移民局X帳號截圖）

婚姻綠卡面談時間增10倍 移民局籲舉報詐欺行為

2025-03-25 14:30
一名拉斯維加斯男子自10歲起多次遭親生母親侵犯，如今他擔心年僅15歲的弟弟可能是自己的親生兒子。（8 News Now）

弟弟可能是兒子 賭城男曝10歲起被母親性侵

2025-03-23 15:18

超人氣

更多 >
FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅

FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅
紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂

紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂
緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它
近4萬人背負遞解令 39萬華裔無證客恐懼度日

近4萬人背負遞解令 39萬華裔無證客恐懼度日
搭機占用廁所太久 新州男遭破門逮捕 怒告聯航、國土安全部

搭機占用廁所太久 新州男遭破門逮捕 怒告聯航、國土安全部