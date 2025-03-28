全國最老中餐廳「芝加哥小館」屹立加州百年 惜第4代不接了
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沙加緬度谷區、宇洛縣（Yolo County）的伍德蘭市（Woodland），有一間歷史超過百年的中餐館「Chicago Café」，現在的老闆是方家第三代的Paul Fong，但是第四代不願接手，而77歲的他太老、想退休，如果6月底沒人接手，Chicago Café應該就會關門歇業了。
曾獲洛杉磯時報大幅報導的Chicago Café（芝加哥小館）位於411 Main Street，開設時間有兩種說法，一是1903年、一是1910年，後者起算也以115歲高齡了；第二年長的中餐館在蒙大拿州畢特市（Butte），1911年開始的Peking Noodle Parlor（北京樓）。
負責Chicago Café每天營運的方氏（Fong，音譯）夫婦說，第四代不想接手，如果找不到願意經營餐館的，他們可能會連樓一起賣掉。最早發現這家餐館歷史的戴維斯加大法學教授趙健民（Gabriel Chin）開玩笑說，很多老一輩說，他們願意進廚房，就是子孫可以不用再進廚房，「不過Chicago Café是移民歷史遺產，歇業還是有點可惜了」。
方老闆則告訴KTVU電視台，他也想有人繼續經營，但目前為止沒人想要接手，而他們夫妻真的只想含飴弄孫了。四個孫子的他說，真的退休之後，他還是會想念那些為了美味上門的老客戶，「因為新鮮，所以他們常來，四五代，都是本地人」。
從第三者角度來看，趙健民說他覺得，失去了Chicago Café會失去很多華裔移民的傳承，因為它代表了一代又一代的華人，如何在歧視環境與惡意法令下活存下來，走到今天這個位置。
不管經營的趙健民說，連換開沙龍或髮廊都是一種損失，所以不管是不是華裔、是不是移民， Chicago Café能有人接手、開餐館就是最好的結果了。
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