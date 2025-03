加州理工、史丹福等入選最美校園 包括這所你沒聽過

加州理工一景。(本報資料照片)

旅遊雜誌「Condé Nast Traveler」近期公布美國54所校園最漂亮的名單,加州 共有六校入選,分別是加州理工學院、棕櫚沙漠學院、史丹福大學、洛杉磯加大 、聖地牙哥大學、南加大 。

●加州理工學院

加州理工學院(California Institute of Technology)位在巴沙迪諾,占地124英畝。建校於1891年,現有校舍由建築師Bertram Goodhue在1917年完成規畫,包括Dabney Hall。其他建築也為校園添色,以西班牙傳教風為主,佐以現代建築與樹海構成的綠景。

●沙漠學院

沙漠學院(College of the Desert)1958年在棕櫚沙漠(Palm Desert)建校,設計師為John Carl Warnecke,校區充分利用周邊地貌。校園內有精心修剪的棕櫚樹、世紀中風格的校舍,可以看見Coachella Valley、Joshua Tree與Mount San Jacinto State Park。

●史丹福大學

史丹福(Stanford University)占地8180英畝,外加49哩的道路,是美國最大的校園之一。巴洛阿圖(Palo Alto)校區以紅頂與石牆呈現了西班牙殖民風,校區內散布2萬6000棵樹,並充分利用可再生能源 ,呈現新舊並融的文化。

●洛杉磯加大

Condé Nast Traveler形容,洛杉磯加大(UCLA)就像是綠洲一樣,置身其中可以忘記外面的車水馬龍,Mildred E. Mathias Botanical Garden與棕櫚樹使UCLA更像野生樂園,其他則包括羅馬復興風的Powell Library與Royce Hall,與展出70項作品的 Franklin D. Murphy Sculpture Garden。

●聖地牙哥大學

私立聖地牙哥大學(University of San Diego)號稱只要幾分鐘就能到海邊,校區本身綠意盎然。Condé Nast Traveler認為,西班牙風格實現在校區的每個角落,搭配加州酷勁,難怪學生與當地人都以它為傲。

●南加大