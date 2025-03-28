首席大法官：聯邦不得逼加州逮無證客

加州首席大法官格雷羅向議會發表司法咨文。（Courthouse News）

加州 首席大法官格雷羅（Patricia Guerrero）近日發表「司法咨文」（State of the Judiciary）。她就移民 問題表示，「聯邦政府大可專注在聯邦移民執法上，但加州縣市執法重點仍是公共安全，也無意違反聯邦法律，司法部門也只重視所有人是否受到正當待遇」。

最高法院透過「法院新聞網」（Courthouse News）發布的新聞稿直指，首席大法官此舉意在移民議題上為加州與聯邦畫出明確界線，表明聯邦無權迫使加州配合（逮捕無證移民）。

格雷羅面對加州議會全員強調，自去年發表咨文以來，發生了很多事，「所以我打算從小事開始」。接著她就提到兩個移民新法，分別是參議會54號修正案，禁止加州與縣市資源用於協助聯邦的移民執法，其次是眾議會668號修正案，禁止在無法院令狀下執行民事逮捕。

參議會議場舉行的咨文發布會，格雷羅除了表明對移民的態度，也觸及其他可能影響司法運作的議題，例如AI 人工智慧的使用。自她去年宣布後，司法體系一直設有AI專責團隊，研討利用生成式AI的規章，並持續提供指引給各級法院。

其次，司法體系同樣面臨預算被砍的挑戰，即2024年5月被砍的9700萬美元，經過艱難決定後，關閉部分法院、法庭，與無薪假、書記官減少工時，已經達成目標。還好2025年1月的歲收報告，部分預算失而復得，因此減少新聘與服務，與無薪假可望暫停。

第三，遠距開庭普獲歡迎。格雷羅表示，現在每個工作天已有超過6500次的遠距聽證，每年少去150萬次的舟車勞頓。她開玩笑說，議會該不會以為她會忘記提遠距開庭吧？但她不會，因為成效太過顯眼了。

她說，不論是法庭員工還是民眾都很歡迎院遠距開庭，也增加了近用司法的管道。另外，遠距法庭的時限已經延到2027年1月1日。