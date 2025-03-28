2024大選 12萬份郵寄選票認定無效

郵寄投票的無效票認定機制可以更好。（本報資料照片）

加州 州務卿辦公室最新公告顯示，2024年底的大選中，有12萬2480份郵寄選票遭認定無效，等同於全部郵寄選票的0.9%，比例最高的是簽名不符。

南加大「兼容民主中心」（Center for Inclusive Democracy）的分析顯示， 2024年大選的無效郵寄選票中，59%是因為簽名不符，27%是郵寄日晚於期限，11%根本沒有簽名，3%則是因為其他因素。

非營利的「加州選民基金會」（California Voter Foundation）指出，帝王縣（Imperial County）的無效比例最高、2.5%，阿馬多縣（Amador County）最低，0.17%或34票

雖然比起2014年初選時，3%的郵寄選票被認無效，0.9%看來少很多，但是選務倡議人士認為，很多地方可能幾票就能導致輸家變贏家，因此無效選票的問題必須深究並改善。

除了58個縣的認定標準必須統整，沙加緬度蜂報認為另一個問題是，這次被認定無效的票，很多來自18歲至24歲的首投族，比例達全部郵寄選票的3%，而最大的原因是簽名不符。

衍生的疑慮有二：首先是這個年齡層很多人並未正式遞交簽名給政府，而是在權宜下以申請駕照時的簽名為準，但倡議人士認為，除了車管局 （DMV）的簽名來自平板與觸控筆，可能與一般簽名不同，問題更大的是，年輕人不知道車管局的簽名會被拿來當成選務認定的對比樣本。

其次是，人都不喜歡被否定，第一次投票 用郵寄選票卻被認定無效，很多人可能就再也不投了，長期下來將會導致一大群人不投票的生態，加州選民基金會的會長Kim Alexander如是解說。

無效認定的另一個問題是，郵寄選票的簽名發生問題時，選務人員就會通知投票人更正，但是往往無法獲得回應，導致這些選票失效，保管22個月後就銷毀了。

Center for Inclusive Democracy的主任Mindy Romero 強調，雖然沒有任何跡象顯示，加州發生選舉舞弊，但是簽名認定往往成為有心人攻訐焦點，包誇總統川普在內的共和黨人早就不信任郵寄選票了，加州的郵寄選票機制，如簽名比對樣本，必須更加完善。