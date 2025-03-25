已釀20傷 Segway緊急召回22萬輛滑板車

電動滑板車賽格威召回22萬輛滑板車，已造成20人受傷。（美聯社）

據美聯社（Associated Press）報導，電動滑板車賽格威（Segway）公司正在召回其在全美銷售的約22萬輛滑板車，原因是這些滑板車存在跌落危險，導致用戶受傷，受傷程度從擦傷到骨折不等。

根據美國消費品安全委員（U.S. Consumer Product Safety Commission）會的公告，Segway 的 Ninebot Max G30P 和 Max G30LP KickScooters 的摺疊裝置可能在使用過程中發生故障，導致滑板車的車把（handlebars）或車杆（stem）摺疊。

委員會警告說，這可能導致嚴重傷害。上周四（20日）的召回通知指出，賽格威公司已收到68份摺疊裝置故障報告，其中20人受傷，包括擦傷、瘀傷、撕裂傷和骨折。

他們敦促擁有這些被召回滑板車的消費者立即停止使用，並聯繫賽格威公司索取免費維修工具包。賽格威公司表示，該工具包包括工具和分步說明，可根據需要檢查和調整滑板車的鎖定裝置。

總部位於加州 的賽格威公司在其網站上寫道：「隨著時間的推移，根據騎行條件的不同，摺疊裝置可能需要定期檢查和緊固」，「不涉及退貨或更換」。

據美國消費品安全委員會稱，此次召回涉及的賽格威滑板車產自中國和馬來西亞，並於2020年1月至2025年2月期間在全美零售商，包括百思買（Best Buy）、好市多 （Costco）、沃爾瑪 （Walmart）、Target和山姆會員店（Sam′s Club），以及Segway.com和Amazon.com網上銷售。銷售價格從600美元到1000美元不等。