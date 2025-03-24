紐森「好奇MAGA」播客讓聽眾困惑 民主黨內不安

加州州長紐森開設個人播客（Podcast）節目，專門邀請持不同政見者進行一對一談話。(截自iHeart)

非營利媒體Calmatters報導，當加州 州長紐森 於2月推出新播客(podcast)時，他宣稱這是一個機會，能夠理解MAGA（Make America Great Again，讓美國再次偉大）運動的動機，並為民主黨 在2024年大選慘敗後尋找前進的方向。

但這個播客的初期反應主要是困惑，無論是來自支持者、批評者，還是公眾；聽眾難以理解紐森的意圖、他的政治轉變，以及這個節目對他領導加州所釋放的訊號。

這位州長從川普總統的主要批評者，搖身一變成為對MAGA懷有好奇心的評論者，此舉正值關鍵時刻：加州正在與川普政府的政策展開法律戰，並面臨數千億美元的聯邦資金可能被削減的風險。

在加州首府沙加緬度，立法者與倡議團體也滿腹疑惑。如果這個播客如許多內部人士所推測，是紐森為了總統參選鋪路的重新定位，那麼他將目光再度轉向全國舞台，對他任期剩下兩年將產生什麼影響？

「坦白說，我們大家都在問這些問題，」民主黨州參議員艾倫(Ben Allen)說。艾倫曾推動加州限制一次性塑膠的法案，於2022年獲紐森簽署成為法律。但在最後期限前夕，紐森卻以成本為由，取消實施規則，並要求監管機構重新起草。環保人士憤怒地認為，州長是在選後為迎合產業壓力而讓步。

今年初，紐森幾乎將所有注意力都放在應對和重建1月初重創洛杉磯的野火災情上。雖然他在去年秋天曾宣稱會再次領導反川普的「抵抗運動」，但在爭取聯邦災難援助的過程中（至今仍未成功），國家政治暫時讓位。

但到了2月下旬播客推出後，紐森似乎突然「轉了開關」。自那之後，他幾乎沒舉辦任何公開活動或記者會，導致目前已發布的四集播客幾乎成為他主要的對外發聲管道。這讓外界很難判斷，紐森在這些輕鬆對談中所說的話，究竟如何影響他做為全美最大州州長的實際職責。

民主黨前州眾議會議長倫登(Anthony Rendon)表示，紐森不斷轉變語調與立場，卻又不做解釋，已削弱民主黨人對他的信任。

聽眾的反應同樣是滿頭霧水。選民數據專家米契爾（Paul Mitchell）在播客第一集播出前後，針對1000位加州人進行調查。當受訪者觀看紐森與柯克（Charlie Kirk)對談內容後，近四分之一認為州長顯得較為溫和，卻有兩倍多的人表示對紐森的觀感變差。「短期來看，共和黨人不買帳，民主黨人也不開心，」米契爾說，在開放式問答中，數百位受訪者的留言顯示，保守派大多懷疑紐森的動機，自由派則感到被背叛。