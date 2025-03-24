更新駕照選項要多留意 否則恐失去真實身分證

真實身分證法（Real ID）將於5月7日生效。（DMV）

橙縣 紀事報報導，「真實身分法案」（REAL ID Act）將自今年5月7日正式生效，然民眾在更新駕照時要小心一些選項，否則恐不小心失去真實身分證（Real ID）。

有民眾發現，幾年前曾獲得真實身分證，當時駕照又上角有一隻熊和一顆星標誌，然兩年前更新駕照上，卻發現上面印的是「Federal Limits Apply」，而非之前熊和星標誌。詢問加州車管局 （DMV）才發現自己持有的駕照已非真實身分證。

加州車管局發言人赫瑞羅（Geovana Herrera）表示，在加州，民眾可在申請或更新駕照時，選擇添加或移除真實身分證選項。若他們希望使用駕照或身分證進入聯邦設施或搭乘國內航班，需選擇真實身分證。然有民眾認為之前已持有真實身分證，故更新駕照時，並未勾選真實身分證選項，最終才發現失去真實身分證。

若忘記勾選者，可撥打車管局電話800-777-0133，車管局可重新製作一張正確的駕照且郵寄給申請者。對於已持有過真實身分證的駕照或州政府頒發身分證者，可不用重新提交文件，但若有搬家，則需提供新的住址證明。