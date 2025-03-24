我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

老虎伍茲認愛 熱戀川普前媳婦 曬恩愛喊「空氣充滿愛」

台灣前交通部長郭瑤琪離世 主動脈剝離送醫搶救1天仍不治

更新駕照選項要多留意 否則恐失去真實身分證

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
真實身分證法（Real ID）將於5月7日生效。（DMV）
真實身分證法（Real ID）將於5月7日生效。（DMV）

橙縣紀事報報導，「真實身分法案」（REAL ID Act）將自今年5月7日正式生效，然民眾在更新駕照時要小心一些選項，否則恐不小心失去真實身分證（Real ID）。

有民眾發現，幾年前曾獲得真實身分證，當時駕照又上角有一隻熊和一顆星標誌，然兩年前更新駕照上，卻發現上面印的是「Federal Limits Apply」，而非之前熊和星標誌。詢問加州車管局（DMV）才發現自己持有的駕照已非真實身分證。

加州車管局發言人赫瑞羅（Geovana Herrera）表示，在加州，民眾可在申請或更新駕照時，選擇添加或移除真實身分證選項。若他們希望使用駕照或身分證進入聯邦設施或搭乘國內航班，需選擇真實身分證。然有民眾認為之前已持有真實身分證，故更新駕照時，並未勾選真實身分證選項，最終才發現失去真實身分證。

若忘記勾選者，可撥打車管局電話800-777-0133，車管局可重新製作一張正確的駕照且郵寄給申請者。對於已持有過真實身分證的駕照或州政府頒發身分證者，可不用重新提交文件，但若有搬家，則需提供新的住址證明。

車管局 加州 橙縣

上一則

傳紐森為方便私聯 寄秘密手機給企業領導人

下一則

紐森「好奇MAGA」播客讓聽眾困惑 民主黨內不安

延伸閱讀

台灣藝人擁陸身分證 陸委會將查處：歌誦中國就別巴著台灣

台灣藝人擁陸身分證 陸委會將查處：歌誦中國就別巴著台灣
陸委會將查處台藝人擁陸身分證 邱垂正：歌誦中國就別巴著台灣

陸委會將查處台藝人擁陸身分證 邱垂正：歌誦中國就別巴著台灣
州府官員提案 要求選民出示身分證

州府官員提案 要求選民出示身分證
台移民署去函查有無中國籍 中配嗆：人比鬼可怕

台移民署去函查有無中國籍 中配嗆：人比鬼可怕
黑白集／「中國公民台灣兵」 沒身分也需服役

黑白集／「中國公民台灣兵」 沒身分也需服役
快申請 國內線5/7起使用Real ID

快申請 國內線5/7起使用Real ID

熱門新聞

生活在美國36年的Gonzalez夫婦，在近期的大規模驅逐行動中遭到拘留，家人正透過募款網站GoFundMe籌集資金。（GoFundMe截圖）

南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐

2025-03-17 17:07
數以百萬計的居民4月可獲瓦斯電力帳單退款。（南加州Gas Company網頁）

太爽了 加州用戶未來2個月「免付」瓦斯電費

2025-03-18 23:30
一名持綠卡的工程師日前入境時被ICE拘留，遭遇強制脫光衣服並「暴力審問 」。(Pexels)

綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」

2025-03-16 16:04
嫌疑人41歲中國公民魯澤浩 (Zehao Lu，音譯) ，持有武器，據信已逃往中國。（洛杉磯縣警局）

「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定

2025-03-19 15:21
美墨邊境30個郵遞區號的居民，海外轉帳、換匯達200美元，都會受聯邦監控。(示意圖取自Pexels)

南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控

2025-03-20 15:39
爭議包工在小紅書發布裝修內容，承諾較短工期、較低報價，以吸引業主。截圖來自該包工此前使用的帳號，現已註銷。（受訪者提供）

故意受傷、以走線身分威脅 揭露南加驚人裝修騙局

2025-03-20 22:10

超人氣

更多 >
吳謹言產後首部劇將開拍？ 老闆于正透露：十幾個劇本在排隊

吳謹言產後首部劇將開拍？ 老闆于正透露：十幾個劇本在排隊
「機長忘帶護照」聯航飛上海航班 起飛2小時後返舊金山

「機長忘帶護照」聯航飛上海航班 起飛2小時後返舊金山
好市多19年員工 分享「3月最推薦9商品」

好市多19年員工 分享「3月最推薦9商品」
訂婚近2年…傳亞馬遜創辦人貝佐斯發結婚請帖 6月將娶前主播桑契斯

訂婚近2年…傳亞馬遜創辦人貝佐斯發結婚請帖 6月將娶前主播桑契斯
弟弟可能是兒子 賭城男曝10歲起被母親性侵

弟弟可能是兒子 賭城男曝10歲起被母親性侵