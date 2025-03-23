加州拚零排放 充電樁比加油槍多48%

加州充電樁總數持續增加。（加州州長辦公室）

加州 州長辦公室近日宣布，加州公用與共用充電樁已達17萬8000具，比加油槍多了48%，代表加州擴增充電基建的進程又邁出大步。其中，16萬2000具是高效能的Level 2充電樁，1萬7000具是快充樁；私有的 Level 2充電樁粗估超過70萬具。

州長紐森表示，雖然聯邦政府 正在提高購買零排車（ZEV）的難度，但加州不會，而且充電樁比加油槍還多了快50%，代表電動車 將更容易充電。他說，不管聯邦政府怎麼打算，加州都會邁向零排車的目標，並提供更多消費選項。

加州能源委員會（California Energy Commission）指出，加州目前供民眾使用的充電樁已達17萬8549具，為2022年的兩倍，自2024年8月以來也增加了2萬6193具。

公用充電樁比油槍多了48%，即17萬8000具比12萬具加油槍。2024年新增充電樁為7萬3537具，3萬8000具在2024年裝設，3萬5554具為2024年才納入統計。

能源委員會主席David Hochschild指出，加州電動車主的體驗會越來越好，因為政府持續投資電動車基礎建設，特別是偏遠地區的充電樁。加州目前已有14億美元的預算專用於電動車基建，「加州電動車基建計畫」（CALeVIP）也會獎助5500萬美元協助設立公用充電站。

在市場預期上，加州的零排車也持續看好，過去兩年間四分之一的加州人選擇零排車，美國30%的新零排車在加州賣出。