捐血救人 華人市議員很熱血

聖瑪利諾市議員張弘德每年捐血一到兩次，他說︰「一想到我的血液可能拯救一條生命，就讓我更有動力繼續捐血。」（受訪人提供）

「在美國，平均每兩秒鐘就有人需要輸血。」美國心肺血液研究所（NHLBI）指出，全國血液供應隨時有可能面臨短缺，而一次捐血最多可挽救三條生命。為方便民眾獻愛心，聖蓋博 谷的華人聚集城市設有多個捐血點，多位華人民選官員積極參與，長期保持捐血習慣，並號召社區共同參與，為有需要的人提供幫助。

聖蓋博市長吳程遠（John Wu）分享，他從台灣求學時期起，便有捐血習慣，每當時間允許，只要看到捐血站，就會去捐血。「數年前父親因癌症 住院，術後長期處貧血狀態，每次輸血後氣色明顯改善，這讓我對無名的捐血者充滿感激。儘管父親已經離世，但只要有機會我依然堅持捐血，希望將這份愛心傳遞下去。」

吳程遠表示，在擔任民選官員後，他會特別選在聖蓋博市的捐血站捐血，希望透過自身行動，號召更多市民參與，共同為社會奉獻力量。他補充說︰「讓我特別感動的是，聖蓋博市警局的警員每一次也都積極參與，展現無私奉獻精神。」

相鄰城市聖瑪利諾的市議員張弘德（Hunter Chang）也捐血超過20年。他表示，會在有時間和精力的時候去捐血，每年一到兩次，捐血過程只需一小時，捐血後他不會感到任何不適。「我是O+型血，屬於通用血型 ，而且我的血液不含某種酶，對嬰兒來說是安全的。一想到我的血液可能拯救一條生命，就讓我更有動力繼續捐血。」

根據美國紅十字會資料，O型血是最常見血型，經常供不應求；特別是O型陰性血，可用於任何血型的患者包括免疫缺陷嬰兒，在緊急情況下使用最頻繁，也被稱為「萬能捐血者」。實際上，每種血型對拯救生命都至關重要，除血型匹配，有時也需要族裔背景相同的血液。然而，美國捐血專業人員協會（ADRP）數據顯示，美國目前所有捐贈血液中，只有不到20%來自少數族裔社區。

NHLBI數據顯示，在符合年齡要求的美國人中，每年只有3%的人捐血。「我相信如果不是對針頭的恐懼，願意捐血的人一定會更多，」但吳程遠表示，因為醫護人員技術純熟，抽血過程幾乎無痛，「重要的是，這些血液將成為病患的生命希望，甚至可能拯救一條生命，因此短暫的刺痛十分值得。」

為確保患者和捐贈者的安全，捐贈者必須滿足特定資格才能捐血。在加州，法律要求捐贈者須年滿17歲，或年滿16歲並獲父母/監護人同意，但對年齡上限無特別規定。此外，捐血者需身體健康、自我感覺良好，體重小於110磅或患有急性感染的捐贈者都不能捐獻。

根據美國紅十字會資料，血液捐贈分為四種不同類型，對捐贈資格的要求也不同。「全血捐贈」是最靈活且普遍的類型，適用對象是創傷患者及手術患者，所有血型皆可；「Power Red捐贈」的紅血球通常用於創傷患者、新生兒和出生時的緊急輸血者、鐮狀細胞性貧血患者及遭受失血的人，O型（陰或陽性）、A型陰性、B型陰性為理想型；「血小板捐獻」則是幫助癌症治療、器官移植手術以及其他外科手術，理想血型為A型（陰或陽性）、B型陽性、O型陽性、AB型（陰或陽性）；「AB Elite血漿捐贈」可用於緊急和創傷情況下的止血，AB型（陰或陽性）為理想血型。