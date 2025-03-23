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迪士尼首座住宅社區迎首批居民

記者啟鉻／河濱報導
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Cotino社區景觀。（Cotino官網截圖）
Cotino社區景觀。（Cotino官網截圖）

福斯電視新聞報導，加州河濱縣（Riverside）迪士尼首座大型主題規畫住宅社區Cotino，即將在未來幾周內迎來首批居民。該社區不僅擁有數百萬美元級豪宅，還設有24英畝人工湖、購物與餐飲區、海濱酒店及專業管理的水上樂園，為居民打造全新的迪士尼沉浸式生活體驗。

主題社區Cotino位於加州內陸幻象莊（Rancho Mirage），這裡曾是華特迪士尼（Walt Disney）與家人度假的地方，如今成為迪士尼首座Storyliving by Disney社區，計畫建造近2000棟住宅，圍繞著壯觀的24英畝人工湖。

社區內設有集合購物、餐飲、娛樂的綜合商業區，以及一座專業管理的公共沙灘公園，當地居民與遊客可透過日票進入社區體驗水上活動。此外，Cotino還設有55歲以上專屬住宅區，提供適合長者的靜謐環境。

社區包括：起價100多萬美元的度假別墅，2200平方呎，兩房兩衛；起價400多萬美元的豪華莊園，7200平方呎，五房五衛。

Cotino引入類似迪士尼Club 33的Artisan Club會員制，提供一系列專屬體驗，包括健康養生課程、現場娛樂表演與烹飪課程、Cotino Bay濱水會所VIP通行權、Architects Fork餐廳、Plot Twist戶外酒吧等高級設施。入會費2萬美元，年費1萬1000美元至1萬9000美元。

Artisan Club會員還可專屬使用「Parr House」，這座豪華會所靈感來自迪士尼動畫電影「超人特攻隊」（The Incredibles）的Parr家族住宅，適合舉辦活動與私人慶典，甚至提供限量過夜住宿。內部設施包括五間臥室、廚房、餐廳、會議室、藝術工作室、大型室內/戶外岩石壁爐，以及俯瞰人工湖與周圍山景的戶外露台。此外，會員還可享受專屬海灘區、水上活動、健身中心、游泳池，以及戶外網球與匹克球（Pickleball）球場等設施。

Cotino由亞利桑納州DMB Development開發，並與建商Shea Homes、Davidson Communities、Woodbridge Pacific Group等合作打造。Cotino Town Center商業區預計2026年開幕，將提供多元購物與餐飲選擇。此外，迪士尼計畫在北卡羅來納州Raleigh開發第二座Storyliving社區Asteria。 Artisan Club與Parr House預計於2025年秋季正式開放，公眾可透過日票參觀Cotino，親身體驗迪士尼式的夢幻居住社區環境。

Cotino社區景觀。（Cotino官網截圖）
Cotino社區景觀。（Cotino官網截圖）
Cotino社區景觀。（Cotino官網截圖）
Cotino社區景觀。（Cotino官網截圖）
Cotino社區景觀。（Cotino官網截圖）
Cotino社區景觀。（Cotino官網截圖）

迪士尼 加州 北卡羅來納州

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