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議員提案 學校餐點應禁加工食品

編譯胡立宗／綜合報導
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過度加工食品影響身心健康。（報系資料照片）
過度加工食品影響身心健康。（報系資料照片）

長期關注學校餐點問題的加州眾議員蓋博（Jesse Gabriel）19日提出眾議會1264號議案（AB 1264），要求公立學校提供的餐點必須逐步減少過度加工的食品，即冷凍披薩或薯條，與含糖飲料，2032學年前必須全部禁用。

此案已獲得兩黨副署，也獲得倡議團體的背書，如公衛倡議團體「環境工作組織」（Environmental Working Group）就認為，AB 1264將學童的健康當成最重要的議題。

加州在2022-2023學年成為第一個免費早午餐給K-12公立學校的州，免費餐點的品質也成為蓋博等人的觀察焦點。州長紐森1月時曾要求政府機關研究過度加工食品對健康的影響，因為食品不該導致民眾生病或是引發慢性疾病，公衛部門應於4月1日前回報。

國家衛生研究院（NIH）的研究認為，冷凍披薩、馬鈴薯片、營養麥片、加熱即食餐點，與含糖飲料，可能直接導致孩童與成人的過胖現象。蓋博在公布提案時也強調，加州的公立學校不應該提供過度加工又含有人工添加物的食品，這對學生的身體與心理健康，以及學習能力都會產生負面影響。

環境工作組織的資深副總Scott Faber則說，AB 1264成為法律後將更能維護學生的健康，因為很多的研究都已發現，美國人吃太多的過度加工食品，已經導致癌症、心血管疾病、糖尿病的風險增加，AB 1264要求確認並剔除公立學校餐點中的過度加工食品，正是給這些供應商的正式通知。

後續效應

AB 1264在禁用過度加工食品前，必須先建立評判基準，未來可能交由加州環境健康危害評估辦公室（Office of Environmental Health Hazard Assessment）與加州大學專家負責，判斷那些特別危險的過度加工食品必須排除。

加州政府研究員還將負責判定，那些成分可能導致癌症、心臟病、新陳代謝病症、發展遲緩、生殖機能受損、肥胖、第二型糖尿病，或其他可能病症。

另外，研究人員也要負責發覺那些食品會引發成癮行為，因為過往的研究指出，過度加工食品成形階段，就已經故意添加可能成癮的成分，使得人們一吃再吃、欲罷不能。

密西根大學的心理學教授Ashley Gearhardt就告訴California Insider，過度加工食品非但不健康，還被故意設計成會導致過量食用，某些添加物會誘發大腦的獎勵機制，吃了它就會更快樂，當然也更難戒，而且戒斷時期還可能引發其他病症。

加州大學 公立學校 癌症

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