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太浩湖防災 消防專家教你躲開死亡陷阱

編譯廖宜怡／綜合報導
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太浩湖地區發生嚴重山災時可能成為死亡陷阱。圖為2021年8月南太浩湖發生重大山火時，撤離民眾被堵在車陣中動彈不得的情形。（美聯社）
太浩湖地區發生嚴重山災時可能成為死亡陷阱。圖為2021年8月南太浩湖發生重大山火時，撤離民眾被堵在車陣中動彈不得的情形。（美聯社）

蓋倫（Gary Gerren）是太浩盆地（Tahoe basin）落葉湖社區（Fallen Leaf Lake）的消防隊長，非常重視保護當地數百名常住居民，以及夏季每日數千名來到這裡的遊客。他表示，他每隔幾個月就會焚燒一次當地乾燥的植被，並定期進行火災模擬，以找出能帶領人們遠離火災災區的方法。

CalMatters表示，通往落葉湖只有一個入口和一個出口，5哩長的道路崎嶇不平，是一個潛在的死亡陷阱。

蓋倫說：「夏季時，我們這裡每天大概會湧入三、四千名遊客，他們上午8時開始進來，傍晚6時30分左右離開返回南太浩湖（South Lake Tahoe），白天車流非常擁擠，如果發生火災，可能造成傷亡。」

2007年6月，安哥拉野火（Angora Fire）迅速蔓延到落葉湖周圍山區的民宅，讓消防專家措手不及；2021年8月，太浩盆地再次發生熊熊烈火，卡爾多野火（Caldor Fire）連燒了兩個多月，燒毀了包括一個滑雪勝地在內共1000多座建築，南太浩湖地區超過5萬名居民和夏季遊客被迫撤離，造成前所未有的交通堵塞現象。

太浩盆地周圍環繞著茂密且易燃的森林，是加州最容易發生火災的地區之一。一家氣候風險分析公司稱，未來30年內，南太浩湖99%的物業都將持續面臨野火風險。根據聯邦上個月更新的火災風險地圖，太浩湖周圍的加州和內華達州土地幾乎都被評為「中等」或「高」野火風險區，加州更將這些地區的風險定為「高」和「非常高」。

CalMatters表示，野火對太浩盆地帶來的最大挑戰不是如何撲滅野火，而是如何逃出災區。

根據環保組織委託進行的一項新分析，夏季要疏散整個太浩盆地需要的時間長達14小時，因為太浩湖周圍只有一條二車道的雙向道路，發生火災時，道路會嚴重堵塞。然而，開發商仍不斷在這片容易發生火災的脆弱地區興建度假村，進一步提高了風險。

CalMatters指出，奧林匹克谷（Olympic Valley）擬建的公寓和飯店開發案「帕利塞茲太浩村」（Village at Palisades Tahoe）位於普萊賽縣（Placer County）高風險地區，其人員撤離問題尤其嚴重。這個度假村將在此增加850個公寓和飯店單位，預計每年將吸引30萬遊客前來。

根據普萊賽縣的報告，在發生特別嚴重的火災時，當地居民和度假村遊客可能需要11個小時才到得了不到3哩外的89號公路。有鑑於此，環保組織正在提起訴訟，阻止這項開發案進行。

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