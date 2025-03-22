順應川普意願…加州永恆計劃 將建大造船廠

北灣瓦利賀的馬雷島，過去曾是美國海軍的大造船廠，蘇拉諾縣是否會建出一座新造船廠？ (取自nps.gov網頁)

川普 總統預期近日內將發布行政命令，創立美國造船局（Office of Shipbuilding）。有億萬富豪撐腰的「加州 永恆計畫」（California Forever）隨機應變，計畫在蘇拉諾縣開創一個大造船廠。

舊金山紀事報報導，蘇拉諾縣東部的河景市（Rio Vista），市長岡村 (Edwin Okamura) 20日晚間在社交媒體上表示，他會見了加州永恆組織的代表、退役軍方領導人和縣府官員，「討論川普總統預計將很快簽署的造船行政命令」。

岡村又表示，該計劃的擬定地點位於柯林斯維爾（Collinsville）附近，該地區長期以來一直被認為是潛在的港口選址。早期討論建議對造船和相關企業提供稅收優惠；聯邦基礎設施資金（包括12號公路）；以及立即創造就業機會。這仍處於早期階段，我們正在收集信息。

造船業務將標誌著加州永恆計畫的重大轉折。該集團原訂的目標是在河景市附近的1萬7500畝土地上開發一座可容納40萬居民的城市。雖然原計畫包括一些輕型製造業的發展，包括無人機、機器人、模組化房屋，但之前並沒有提到造船等重型製造業，也沒有提議任何海運產業利用其在沙加緬度河上擁有的土地。

加州永恆計畫原本打算在去年11月尋求選民投票 批准，但在一份縣報告指出該計畫沒有充分分析新城市將如何影響交通、水資源和縣財政等各個方面後，該計畫撤回了投票提議。

加州永恆組織在聲明中證實，該組織正考慮在距離柯林斯維爾以東約兩哩的一個非建制社區（居民不到100人）建造一座造船廠，占地約為1400畝。現在即使那座城市不興建，還是可以建造這座造船廠。

蘇拉諾縣議員馬什伯恩（Mitch Mashburn）表示，加州永恆計畫的那塊土地已有建造港口的資格，在那兒要建一個城市，他並不贊成，但他對建造船的計畫大大感到意外的驚喜。