加州電動車共乘車優惠 近尾聲

加州車管局2024年通過清潔空氣車輛貼紙計畫發出19萬4486張貼紙，允許符合資格車輛單人駕駛於共乘車道。（加州車管局）

Automotive News報導，一項允許加州電動車 （EV）單人駕駛即可使用共乘車道（HOV）的聯邦法律即將於9月30日到期，意味著在目前電動車友善政策受到廣泛攻擊的情況下，這項受歡迎的激勵措施可能結束，儘管加州立法者希望延長此期限，但華府立法人員尚未提案或推進相關法案。這項變革發生在清潔交通問題日益政治化之際，而川普 （Donald Trump）政府也正提議取消其他電動車獎勵措施，如每人7500美元電動車稅收抵免等。

加州共和黨籍眾議員沃利斯（Greg Wallis）撰寫「關鍵激勵措施」（Key incentive）法案，希望延長上述HOV法規至2027年1月1日。他聲明，許多加州車主購買零排放車輛（ZEVs）是為了使用HOV車道，「我強烈鼓勵川普政府延長該計畫，確保我們交通轉型方向正確。」

支持者認為，在能源轉型的關鍵時刻，該法將繼續激勵零排放車輛銷售。目前電動車銷量仍在上升，但升幅較過去幾年有所放緩。

1988年21世紀交通公平法案（Transportation Equity Act for the 21th Century）允許各州准許少於兩名乘客的車輛，在符合低排放車輛資格情況下使用HOV車道，該法促使加州於1999年創立清潔空氣車輛貼紙計畫作為獎勵。2024年，加州車輛管理局（DMV）共發出19萬4486張貼紙，這些車輛可單人駕駛於共乘車道內，較2023年12萬8122張增加52%。自2019年至2024年，共發出68萬3658張貼紙。

然隨著愈來愈多車輛使用HOV車道，共乘車道變得擁擠，對清潔空氣車輛駕駛及致力共乘者來說，激勵效果都在減弱。加州空氣資源委員會（CARB）傳播辦公室空氣汙染專家斯旺頓（John Swanton）說︰「目前我們尚未達到共乘車道的飽和點，但對立法機構而言，挑戰在於如何使這仍然是一項有意義的獎勵措施。」

該貼紙計畫歷經多次更新，針對資格條件設定了不同的動力系統要求。目前合格車輛需是100%電動車或氫燃料電池車，滿足特定條件的插電式混合動力車或壓縮天然氣車輛等。

加州獲得美國環保署豁免，可制定自己更嚴格的溫室氣體排放標準。眾院多數黨領袖斯卡利塞（Steve Scalise）已將取消加州豁免列為立法機構首要任務。