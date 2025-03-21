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加州2月房市強勁回升 銷量創2年新高

記者趙健/綜合報導
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C.A.R.報告顯示，2月加州房屋銷售強勁反彈，受年初抵押貸款利率下行影響，銷量創兩年多來新高。（示意圖取自Pexels/Luis Yanez）
C.A.R.報告顯示，2月加州房屋銷售強勁反彈，受年初抵押貸款利率下行影響，銷量創兩年多來新高。（示意圖取自Pexels/Luis Yanez）

加州房地產經紀人協會（C.A.R.）最新數據顯示，加州2月房屋銷售強勁反彈，在年初抵押貸款利率下行的環境下，加州房屋銷量達到兩年多來最高水平。

加州獨立屋2月銷售量經季節調整後的年化速率（Annualized Rate，將月度數據換算成全年數據以便比較或預測）為28萬3540套，較上月大幅上升11.6%，較去年同期增長2.6%。報告指出，本月銷售量是2022年10月以來的最高水平，獨戶住宅銷售速度（26天）也較上月和去年加快。此外，2月活躍房源總量的成長速度，為兩年來最快，是四個月以來的最高水平。住房供應量已實現連續13個月年度增長。

C.A.R.總裁Heather Ozur在報告中指出，加州房屋銷售在年初低迷後，2月強勢反彈，得益買家活動增加和市場上可用房屋增多。「較低借貸成本讓先前因負擔能力被排除在外的買家更容易擁有房屋，而可用庫存的增加，將有助緩解近年來市場面臨的一些競爭壓力，並為今年剩餘時間的市場奠定積極基調。」

報告指出，2月加州房價中位數連續第20個月同比上漲，但漲幅為2023年7月以來最小值。不過，全州房價中位數下降的趨勢，可能會在未來幾個月內逆轉，因為房價通常在3月開始上漲，並持續攀升至8月購屋季節結束。

從區域來看，加州幾乎所有主要地區的2月房價中位數均較去年同期上漲。中央海岸地區漲幅最大（9.4%），其次是南加州（4.8%）、中央谷地（3.5%）和遠北地區（1.8%）。舊金山灣區（-0.5%）是唯一出現年度價格下跌的地區，也是該地區五個月來首次下降。報告指出，索拉諾縣（Solano）和索諾瑪縣（Sonoma）作為灣區附近最實惠的兩個市場，2月銷售強勁增長。銷售結構向低價房屋銷售轉變，可能是灣區房價穩定的原因。

2月加州房價中位數漲幅
2月加州房價中位數漲幅

加州 房價 灣區

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