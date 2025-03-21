加州2月房市強勁回升 銷量創2年新高

C.A.R.報告顯示，2月加州房屋銷售強勁反彈，受年初抵押貸款利率下行影響，銷量創兩年多來新高。（示意圖取自Pexels/Luis Yanez）

加州 房地產經紀人協會（C.A.R.）最新數據顯示，加州2月房屋銷售強勁反彈，在年初抵押貸款利率下行的環境下，加州房屋銷量達到兩年多來最高水平。

加州獨立屋2月銷售量經季節調整後的年化速率（Annualized Rate，將月度數據換算成全年數據以便比較或預測）為28萬3540套，較上月大幅上升11.6%，較去年同期增長2.6%。報告指出，本月銷售量是2022年10月以來的最高水平，獨戶住宅銷售速度（26天）也較上月和去年加快。此外，2月活躍房源總量的成長速度，為兩年來最快，是四個月以來的最高水平。住房供應量已實現連續13個月年度增長。

C.A.R.總裁Heather Ozur在報告中指出，加州房屋銷售在年初低迷後，2月強勢反彈，得益買家活動增加和市場上可用房屋增多。「較低借貸成本讓先前因負擔能力被排除在外的買家更容易擁有房屋，而可用庫存的增加，將有助緩解近年來市場面臨的一些競爭壓力，並為今年剩餘時間的市場奠定積極基調。」

報告指出，2月加州房價 中位數連續第20個月同比上漲，但漲幅為2023年7月以來最小值。不過，全州房價中位數下降的趨勢，可能會在未來幾個月內逆轉，因為房價通常在3月開始上漲，並持續攀升至8月購屋季節結束。