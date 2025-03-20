因應川普威脅削減經費 加大下令凍結招聘

為應對川普削減經費威脅，加大下令凍結招聘。洛杉磯加大110億美元預算中，有11億美元來自聯邦政府。(圖取自洛杉磯加大臉書)

加州大學 (University of California)19日宣布，整個加大系統凍結招聘，以避免裁員與縮減規模，因為加大面臨川普政府史前未有的威脅，其大幅削減醫療與科學研究經費，對加大致力成為全國首要公立大學系統的使命，影響甚鉅。

加大校長德瑞克(Michael V. Drake)在信件與加大校董會議，解釋此一決定，表示美國高等教育正在「非常不確定階段」(time of great uncertainty)。刪減經費將影響加大營運近乎每個層面，包括行政辦公室與所有10個校區。

德瑞克指出，華府新政府已宣布一系列行政命令與政策改變提案，包括針對拯救生命研究、病人護理與教育支持的資金投資。此外，校方還需因應擬議被刪減3億9660萬美元州府經費，做好準備。德瑞德說，他與加大各校園校長們，已準備應對未來重大財務挑戰。

加大宣布凍結招聘行動，包括整個加大系統凍結招聘、推遲維護工作與減少商務旅行。德瑞克指示所有加大各校「準備財務策略與工作力管理計畫」，以解決經費短缺問題。

德瑞克沒有宣布將裁員。但是，加大官員們表示，各校校長可透過刪減人員來減少成本。目前尚未知，削減成本是否直接影響到加薪。加大也面臨超過20個工作的勞資糾紛，部分工會在合約談判要求提高薪資與改善工作場所。

上個月，數千名加大醫療、研究與技術人員罷工三天，敦促大學解決人員短缺問題。加大在其10個校區、6個學術醫療中心與20個健康專業學系，有數千個職缺。洛杉磯加大 線上公布數百個學術職位，以及超過1000個與護理、醫學研究與其他臨床與非臨床相關職務。

由於學術人員職缺增加，學生們會發現，可選擇的講師與課程越來越少，加入課程的等待時間越來越長，班級規模也越來越大。

加州大學是全國越來越多因川普總統的行動、必須進行縮減學術營運規模的大學之一。史丹福大學、哈佛大學、賓州大學、北卡羅萊納州立大學、匹茲堡大學、麻省理工學院等，都已暫停招募。在加大系統內，聖地牙哥 加大上個月已宣布將進行凍結招募。

全國已有數十家大學重新命名或取消多元文化、公平與包容性辦公室(diversity, equity and inclusion offices，簡稱DEI)與職位，以回應教育部一項指令，認為DEI計畫相當於對白人與亞裔美人學生的非法歧視。加大一直抗拒改變方針，認為多元化計畫遵守聯邦與州法，包括20多年前、禁止加州公立機構招生考慮族裔因素的第209號提案。

加大也面臨失去國立衛生研究院(NIH)的威脅，去年，加大共獲得42億美元聯邦資金，其中有26億美元來自NIH。舊金山加大、聖地牙哥加大與洛杉磯加大獲得大部分經費。洛杉磯加大110億美元預算中，有11億美元來自聯邦政府。