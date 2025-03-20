不滿美國郵政擬私有化 加州郵政工人20日上街抗議

美國郵政的抗議文宣，「美國郵政乃非賣品」。（美國郵政工人聯合會）

總統川普日前提議，將美國郵政 （US Postal Service）併入聯邦商務部以節省開支，但反對者並不買帳，20日還將在加州 各城示威抗議，除了強調美國郵政不是隸屬於行政部門的獨立機關，還高舉「美國郵政乃非賣品」的抗議口號。

美國郵政工人聯合會（American Postal Workers Union），加州北從沙斯達縣瑞定（Redding）、南至聖地牙哥縣朱拉維斯塔（Chula Vista）的多地都將出現抗議人潮，以反對聯邦打算將美國郵政私有化的企圖。

聯合會會長Mark Dimondstein強調，美國郵政一旦私有化，它的存在原則就會遭到破壞。他說，問題的根本是全面服務，代表郵務人員會親自到1億6900萬個地址送信，每周六天或七天，不論收件人是誰、住在哪裡，一旦私有化，所有的一切原則就會蕩然無存。

反對私有化的人也主張，郵局可能關閉、員工遭到資遣，導致長者無法按時收到處方藥等問題。另外，私有化公司能否保全郵遞投票 的隱密性也遭到質疑。

Mark Dimondstein認為，私有化對消費者與郵務工人都會是場災難，包裹費率可能增加一倍，服務品質下降且郵務工人、家人、全美都將失去一堆可靠的工作機會。

2023年的統計顯示，加州共有3萬3000多名郵務工，年收入為6萬美元。洛杉磯地區的郵務工人數僅次於大紐約。