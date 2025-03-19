法國鬥牛犬受寵 搶狗事件頻傳

自2022年起，法國鬥牛犬（French bulldog）一直是美國最受歡迎的犬種。（Pexels/Craig Adderley）

美國人最喜歡的狗狗哪種？是活力十足的拉布拉多，還是溫順可愛的金毛？或是聰明伶俐的貴賓？都不對。根據美國養犬俱樂部 (American Kennel Club，AKC) 數據，自2022年起，法國鬥牛犬（French bulldog）一直是美國最受歡迎犬種。 在洛杉磯 ，有人為了得到牠們，甚至不惜當街偷竊或搶劫。

世界上最大的純種犬登記機構AKC發布2024年最受歡迎犬種調查結果，洛杉磯和美國其他地區一樣，對法國鬥牛犬喜愛熱度不減。事實上，2024年已是法國鬥牛犬連續第八年榮登洛杉磯人最喜愛的犬種榜首。

在洛杉磯，法國鬥牛犬主人過去曾遭遇過多起狗盜竊案，其中包括2024年1月的一起明目張膽的搶狗事件，一名婦女為了搶狗，光天化日下跳上汽車引擎蓋；在另一起事件中，一名受害者在散步時，被持槍者搶走了她的狗。

AKC執行秘書Gina DiNardo說，在洛杉磯這樣的城市，法國鬥牛犬多年來一直很受歡迎不足為奇，它們是完美伴侶犬，適合在大城市生活。邁阿密和休士頓 最受歡迎的狗狗也是法國鬥牛犬。

法國鬥牛犬是世界上最受歡迎的小型犬種之一，尤其受到城市居民喜愛。牠們有直立的「蝙蝠耳朵」，方形大頭，短短的鼻子上方布滿濃重的皺紋。法國鬥牛犬很少吠叫，性情溫和，但它們的警覺性極高。此外，牠們不需要大量戶外運動，與其他動物也相處得很好，適應任何一種類型的家庭生活。

不過，法國鬥牛犬獨特的體型和脆弱呼吸系統使牠們無法有效調節體表溫度，對溫度比較敏感，不耐冷熱。此外，髕骨脫位也是這類品種常見的症狀。

近年來，法國鬥牛犬的受歡迎程度急劇上升；根據AKC數據，2012年牠們還是美國第14大最受歡迎的犬種，但僅僅十年之間，就飆升至榜首，並蟬聯多年。在牠們之前，美國最受歡迎的犬種是拉布拉多獵犬，牠們占據冠軍之位長達31年。

其他美國最受歡迎的犬種依次包括：拉布拉多獵犬、黃金獵犬、德國 牧羊犬、貴賓犬、臘腸犬、比格犬、羅威納犬、鬥牛犬、德國短毛指針犬。

據統計，2024年最不受歡迎的狗是英國獵狐犬（English Foxhound），排名第201位。這是一種體型健壯、耐力極強的奔跑獵犬，牠們胸圍寬大，可達31英寸，以此確保有足夠的肺活量來完成艱苦狩獵。

AKC官員強調，一個犬種的受歡迎程度，並不取決於牠是否適合家養，並鼓勵未來的狗主人研究並找到適合他們生活方式的狗品種。