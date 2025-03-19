法國鬥牛犬被偷 主人辭教職專心尋找 2年後重逢

北好萊塢女子Yasmine Haezart丟失愛犬兩年後終於重逢。（Yasmine Haezart臉書截圖）

洛杉磯北好萊塢 （North Hollywood）一隻法國鬥牛犬Havoc在失蹤兩年後，近日在離家近百英里的地方被好心人發現，最終與主人重逢。

據KTLA電視台報導，Havoc兩年前從主人荷扎特（Yasmine Haezart）位於北好萊塢住家溜出，隨後被一名路過的駕駛偷走。從那一刻起，牠的主人荷扎特便踏上了漫長尋犬之路。她在受訪時表示，這兩年的時間就像被偷走了一樣。

在尋找愛犬過程中，荷扎特幾乎無所不用其極，她聘請搜救犬追蹤Havoc氣味，張貼尋狗啟事，還積極運用社群媒體擴散消息，甚至辭去教師工作六個月，專心尋找愛犬。她說，「你能想到的方法，我全都試過了。我最重要的策略，就是讓 Havoc的故事在網上不斷被人看到，並建立了一個Havoc搜尋隊，讓更多人持續幫忙找牠。」

荷扎特的執著最終帶來了奇蹟。Havoc被送到聖伯納汀諾縣的Apple Valley，後來成功逃離綁架牠的人。當地一位好心人看到牠後，在網上發布照片，希望能找到真正的主人，並將牠送往Apple Valley動物收容所。

荷扎特回憶說，「一天早上，收容所打電話給我，讓我確認晶片號碼，然後告訴我，是Havoc！我們找到了 Havoc！」她強調，「我從未停止尋找，也從未讓祂的名字被遺忘。」

動物保護機構SPCALA提醒寵物 飼主，由於法國鬥牛犬是極受歡迎的犬種，晶片植入是防止寵物走失或被偷竊的最佳保護措施。SPCALA副總裁Miriam Davenport也強調，確保寵物已結紮或絕育也很重要，否則若被不當人士撿走，可能會被用於繁殖，這是飼主最不願見到的。

如今，Havoc終於回到溫暖的家，而主人家中也迎來了新成員，因為荷扎特在尋找Havoc的過程中，又救助了兩隻需要幫助的法國鬥牛犬，並決定收養牠們。

荷扎特感慨道，「這次與丟失愛犬重逢證明了社群的力量，以及善良仍然存在於人們之中。正是這些善心人士，讓愛犬Havoc最終找到了回家的路。」