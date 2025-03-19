瓦斯電費 4月將退款137元 百萬戶受惠 至少2、3個月免付費

住宅能源用戶可得的氣候退款金額 (州政府官網)

拜加州 氣候行動計畫之賜，數以百萬計的居民4月瓦斯電力帳單平均將可獲137元退款。對用心節約能源的住戶而言，這代表至少兩、三個月不用付費。

州政府網站上18日發布紐森 州長的這項決策，從2014年以來，每年4月和10月各有一次氣候退款，這是自動發給能源用戶的。對於太平洋瓦斯電力公司(PG&E)、聖地牙哥瓦斯電力公司（SDG&E）、南加 州瓦斯公司（Southern California Gas Company）和西南瓦斯公司（Southwest Gas）的住宅用戶來說，氣候退款額從35美元到259美元不等。

大部分電力用戶可得56美元到81美元，而瓦斯用戶約為54美元到87美元。有瓦斯又有電力的用戶，得到兩個退款的總額。

大多數加州居民在附圖中可以看出自己的退款額是多少，譬如家裡不用瓦斯、只用電力的南加州居民，他們的電力供應公共事業「南加愛迪生」SCE的4月份帳單上，會提供56美元的退款。

加州氣候行動退款額來自加州空氣資源委員會（California Air Resources Board）管理的該州限額與交易計畫（Cap-and-Trade Program）。公共事業帳單上的退款額度代表了消費者在州政府計劃中的份額。

自2014年以來，加州的限額與交易計劃已向能源用戶提供了109億美元的帳單退款。今年，加州將提供總計24億美元的住宅退款，其中14億美元用於電力客戶，10億美元用於瓦斯客戶。另外還有1.22億美元用於小型企業客戶。自2014年以來，加州家庭已在瓦斯電力帳單中，平均各收到總計1120美元的氣候補貼。

除了瓦斯費與電費的抵免之外，加州的限額與交易計畫還為氣候投資提供了280億美元的資金，在全州範圍內開展了超過50萬個項目，支持了3萬個工作崗位，並減少了數百萬噸的碳排放。這些投資包括多種解決方案，例如在就業中心附近建造經濟適用房、建造美國第一條高速鐵路以及在服務不足的社區增加零排放交通選擇。