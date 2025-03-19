美國西海岸3州禁塑膠餐具 年減39億件

Mitch's Seafood的竹製餐具。（Spectrum News）

海洋中的塑膠物品與伴生的塑膠維粒經常是環保人士的眼中釘，但在加州 率先立法禁止泡沫塑膠餐具（俗稱保麗 龍餐具，Styrofoam foodware）後，俄勒岡與華盛頓州 也相繼立法，環保組織因此歡慶美西海岸線的塑膠餐具不會再增加。

環團海洋保護協會（Ocean Conservancy）指出，單是加州，每年進入海洋的泡沫餐具就可望每年減少39億件。聖地牙哥 縣洛馬岬（Point Loma）的海鮮餐廳Mitch's Seafood，其總經理AnaLeesia Tripp也說，除了一直供應新鮮海鮮，他們也希望海洋能夠一直乾淨。

餐廳內完全不用泡沫塑料餐具，取而代之的是竹製餐具與鋁杯。總經理說，他們非常小心不為海洋增加垃圾，也透過Surfrider Foundation協助「Ocean Friendly Restaurant」計畫，環境影響降到一定標準的餐廳將獲得表揚。

環團「I Love a Clean San Diego」的Gabriel Schiering表示，此後在淨灘、淨溪行動中，可望見到更少的泡沫塑膠製品。他說，塑膠杯、容器、包裝、免洗餐具等等終於被禁，加州的水域終於有免除塑膠災害的一天。