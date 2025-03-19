我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬凱碩談台獨：台灣接近淪為「監獄」的危險時刻

威廉王子禿頭配鬍子變怪大叔 嚇哭女兒

美國西海岸3州禁塑膠餐具 年減39億件

編譯胡立宗／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Mitch's Seafood的竹製餐具。（Spectrum News）
Mitch's Seafood的竹製餐具。（Spectrum News）

海洋中的塑膠物品與伴生的塑膠維粒經常是環保人士的眼中釘，但在加州率先立法禁止泡沫塑膠餐具（俗稱保麗 龍餐具，Styrofoam foodware）後，俄勒岡與華盛頓州也相繼立法，環保組織因此歡慶美西海岸線的塑膠餐具不會再增加。

環團海洋保護協會（Ocean Conservancy）指出，單是加州，每年進入海洋的泡沫餐具就可望每年減少39億件。聖地牙哥縣洛馬岬（Point Loma）的海鮮餐廳Mitch's Seafood，其總經理AnaLeesia Tripp也說，除了一直供應新鮮海鮮，他們也希望海洋能夠一直乾淨。

餐廳內完全不用泡沫塑料餐具，取而代之的是竹製餐具與鋁杯。總經理說，他們非常小心不為海洋增加垃圾，也透過Surfrider Foundation協助「Ocean Friendly Restaurant」計畫，環境影響降到一定標準的餐廳將獲得表揚。

環團「I Love a Clean San Diego」的Gabriel Schiering表示，此後在淨灘、淨溪行動中，可望見到更少的泡沫塑膠製品。他說，塑膠杯、容器、包裝、免洗餐具等等終於被禁，加州的水域終於有免除塑膠災害的一天。

協會也會持續清除聖地牙哥縣的水體垃圾，從上游源頭開始清起，塑膠垃圾才能不再進入海洋。餐廳Mitch's Seafood的總經理則希望，西岸所有的餐廳都能守法，不再使用泡沫塑膠，減少海洋中的塑膠微粒，每個客人都能吃到乾淨的海鮮。

海洋保護協會認為，加州未來進入海洋的塑膠餐具可望減少39億件。（Spectrum...
海洋保護協會認為，加州未來進入海洋的塑膠餐具可望減少39億件。（Spectrum News／Ocean Conservancy)

加州 聖地牙哥 華盛頓州

上一則

全球創新推動力大學 聖地牙哥加大名列第8

下一則

羅斯密市辦免費警察課程

延伸閱讀

具禽流感風險生雞肉貓糧 FDA令召回

具禽流感風險生雞肉貓糧 FDA令召回
米其林「新發現」名單出爐 加州15家入選

米其林「新發現」名單出爐 加州15家入選
史上金額最高 12億兆彩頭獎得主公布

史上金額最高 12億兆彩頭獎得主公布
亞城居民中位信用分數625 表現差強人意

亞城居民中位信用分數625 表現差強人意
金山屋主平均居住17年 全美大都會中排第4

金山屋主平均居住17年 全美大都會中排第4
川普推翻拜登政令 加州2座園林不再受保護

川普推翻拜登政令 加州2座園林不再受保護

熱門新聞

Kirkland Signature的餐巾紙則成為許多家庭的首選，四包280張餐巾紙售價14.89美元。（FinanceBuzz）

價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過

2025-03-14 16:15
生活在美國36年的Gonzalez夫婦，在近期的大規模驅逐行動中遭到拘留，家人正透過募款網站GoFundMe籌集資金。（GoFundMe截圖）

南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐

2025-03-17 17:07
好市多推出簡易、高品質工作室小屋。（好市多官網）

睡覺、會客、辦公都OK 好市多迷你屋價格低於這數目

2025-03-12 14:55
洛杉磯縣阿蘇薩好市多，7日雞蛋仍然缺貨。（記者邵敏／攝影）

蛋價開始暴跌30% 南加好市多為何仍缺貨

2025-03-12 22:22
根據警方發布的照片，這名盜賊長髮飄飄，身材苗條，面容白淨，外表根本看不出是竊賊。（塔斯汀警局IG）

長髮飄飄面容白淨 南加華女竟是慣偷

2025-03-13 21:49
一名持綠卡的工程師日前入境時被ICE拘留，遭遇強制脫光衣服並「暴力審問 」。(Pexels)

綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」

2025-03-16 16:04

超人氣

更多 >
社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金

社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金
每天喝3杯這飲料防失智 還能對抗心臟病、癌症

每天喝3杯這飲料防失智 還能對抗心臟病、癌症
直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球

直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球
中國在美國後院蓋軍民兩用太空觀測站計畫曝光後遭調查

中國在美國後院蓋軍民兩用太空觀測站計畫曝光後遭調查
大通銀行將自行攔阻部分Zelle付款 你會受影響嗎？

大通銀行將自行攔阻部分Zelle付款 你會受影響嗎？