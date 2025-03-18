史上金額最高 12億兆彩頭獎得主公布

加州彩票局17日公布加州史上金額最高的兆彩頭獎得主。（美聯社）

加州 彩券局（California Lottery）17日公布加州史上金額最高的兆彩 頭獎得主，她是北加州沙斯達縣（Shasta County）居民卡沙羅蒂（Rosemary Casarotti）。

加州彩券局表示，卡沙羅蒂去年12月27日在沙斯達縣小鎮卡登伍德（Cottonwood）5號公路旁的加油站 商店Sunshine Food & Gas購買了這張中了12億美元頭獎的兆彩彩券，中獎號碼為3、7、37、49、55和特別號碼6，卡沙羅蒂可以領取這筆獎金的期限為一年。

彩券局官員表示，在確認中獎者身分之前，他們進行了徹底的驗證過程，以確保獎金領取的合法性。

加州法律規定，彩券局必須公布中獎者全名和中獎彩券的銷售地點，但像年齡和居住地等其他個人資料則可以保密，除非中獎者選擇公布。官員表示，卡沙羅蒂選擇不出席17日的宣布會，並拒絕接受媒體採訪，不願公開露面。

兆彩頭獎得奬者有兩種奬金領取方式：一是30年內每年領取一筆年金，二是一次性領取。一次性領取能拿到的獎金通常低於開奬時宣布的金額，但可以較快獲得應得獎金，而且是以彩券實際銷售收入為基礎。

雖然領年金30年的總金額等於開獎金額，但大部分中奬者還是比較喜歡一次性領取。以卡沙羅蒂的中獎獎金12億美元為例，一次性領取只能拿到5億7190萬美元。

Sunshine Food & Gas因為賣出這張兆彩頭獎彩券獲得了100萬美元紅利獎金，加州公立學校也因為這張彩券而獲得8950萬元的資金。