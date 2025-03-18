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米其林「新發現」名單 加州15家入選 7家在大洛杉磯

編譯胡立宗／綜合報導
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洛杉磯Rasarumah的菜餚。（Rasarumah網站）
洛杉磯Rasarumah的菜餚。（Rasarumah網站）

米其林指南近日公布「新發現」名單，共15家加州餐廳入選。2021年新增的「New Discoveries」項目，2025年有4家來自舊金山，1 家來自屋崙（Oakland），2家在酒鄉納巴谷，1家在中加海岸，其他7家在大洛杉磯

灣區

－「Sun Moon Studio」位於屋崙。米其林的描述是，雖然堅持低調，但是這個看來不起眼的餐廳已然名聲遠揚，歸功於主廚Alan Hsu與Sarah Cooper的創意。多變的菜單應和加州的豐富物產，例如鄧金斯蟹配上雪白豆腐佐柚子胡椒奶油就是最佳例證。

屋崙Sun Moon Studio的菜餚。（Sun Moon Studio網站）
屋崙Sun Moon Studio的菜餚。（Sun Moon Studio網站）

－四大天王（Four Kings）位在舊金山。主廚Franky Ho與Michael Long順暢結合廣東菜與現代風，從培根煲飯到魚香茄子都給饕客不一樣的感覺。

位於舊金山「四大天王」餐廳的培根煲飯。（四大天王網站）
位於舊金山「四大天王」餐廳的培根煲飯。（四大天王網站）

－Prelude位於舊金山：主廚Celtin Hendrickson-Jones雖然在加州長大，卻成功地結合了來自阿拉巴馬的祖母味與加州的時尚感。

－The Wild位於舊金山：食客圍著爐子而坐，可以直接看到各種石材如何經歷炭烤，變身美味料理，既有加州感又有日本味。

－Verjus位於舊金山：Michael Tusk掌廚的小酒吧客人一個接一個，精心準備的菜餚之一，就是甜竹蟶佐細切鮮果。

南加州

－Bar Etoile位於大洛杉磯：豐富的藏酒與法式菜餚，搭配主廚Travis Hayden的餐點，每個人都能在這舒服地用餐。

－Kusano位於大洛杉磯：握壽司是店裡的招牌，北海道海膽搭配細切魷魚，再佐以調味過的海菜令人回味無窮。

－Mori Nozomi位於大洛杉磯：以江戸前壽司為招牌，料理檯前只有八個座位，食材有本地的，也有從日本空運過來的。

－Rasarumah位於大洛杉磯：千萬別被頗高的單價嚇到，因為這個分量是供多人分享的，而主廚Jonny Lee結合了大馬與中菜的優點，每樣菜都風格別具。

－Restaurant Ki位於大洛杉磯：主廚Ki Kim的新式韓國料理增加了全球風，烤乳鴿到45天乾式熟成的牛肉都值得一試。

－Seline位於大洛杉磯：主廚Dave Beran以大膽的菜色在甜與鹹之間自在穿梭，乳鴿料理是必點之菜，各種風味都能留下深刻印象。

－Tomat位於大洛杉磯：他們與當地農場合作，每季嘗鮮是特色之一，雖然從早到晚都能用餐，但米其林說，Tomat是越夜越美麗的那種餐廳。

酒鄉

－Table Culture Provisions位於拍達路瑪（Petaluma）：只有10桌的小餐廳，卻在主廚Stéphane Saint Louis與Steven Vargas的打理下成為市中心的焦點，餐點結合加州精緻料理與法國傳統風格。

－Enclos位於索諾瑪市（Sonoma）：豐盛的食材搭配世界風與精緻廚藝，蔬果都來自自家經營的兩個農場。

中加海岸

－Stationaery位於蒙特瑞縣卡美爾（Carmel）：美式經典搭配加州風格的神來一筆，造就了這個早午餐必選的餐廳，晚餐則只供應三天。

加州 洛杉磯 舊金山

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