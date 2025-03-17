達3重標準 好市多這款垃圾袋上萬好評

科克蘭Signature Flex-Tech垃圾袋廣受消費者好評。（好市多官網）

TestingTable報導，美好的生活，往往藏在簡單的事物中。如果對此有所懷疑，看看好市多 （Costco ）顧客對其品牌科克蘭（Kirkland）Signature Flex-Tech廚房垃圾袋狂熱評價便可得知一二。該產品有超過1萬500則評論，平均4.8顆星，可見其深受消費者喜愛程度。

好市多表示，這款垃圾袋具備先進的彈性技術，可降低撕裂風險，還配有額外拉繩加固和抓地力優化功能。消費者似乎相當買單這種超高彈性的塑料設計，評論區對其彈性及日常使用穩定性幾乎一面倒地讚美。抖音 （TikTok）上也有不少用戶熱情分享，有人稱其有「比新鮮更清新的氣味」，也有人稱這是「最棒的廚房垃圾袋」。當然也有少數人持反對意見，然截至本月，一星評論不超過200則，多是有關袋子破損的抱怨，但整體而言不滿意率不到2%。

顯然，科克蘭的Flex-Tech廚房垃圾袋已在消費者群中掀起熱議，但房主應如何尋找適合的垃圾袋？從網路上對這款產品的評論來看，優質垃圾袋主要涵蓋三種標準：氣味、韌性強度和容量。

沒有人喜歡垃圾袋滲漏或袋子破裂後引發的惡臭，更別提清理這種情況的痛苦。挑選強度較高的塑料產品，可參考「可伸展」、「載重」或「工業用」等指標。同樣地，選擇具備除臭功能但無香味的產品，可避免有香味的產品產生塑膠感和難掩蓋的效果。

當然，使用不當可能也會讓高品質垃圾袋崩壞，挑選適合垃圾桶的尺寸以最大化使用垃圾袋，方便綁緊並提供足夠支撐是重要的，定期清空垃圾，消毒垃圾桶也是必要的，不僅購買適合的完美垃圾袋，還需正確使用它。另外還有些額外方式，可幫助廚房保持完美氣味，如煮肉桂可讓廚房變得更清香等，這或許是搭配使用科克蘭Flex-Tech垃圾袋最佳輔助妙招。